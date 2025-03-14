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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشكيل لجنة عاجلة للرقابة والتفتيش على الأسواق والأسعار بالإسكندرية

لجنة متابعة الاسواق بالاسكندرية في جولة بالأسواق
لجنة متابعة الاسواق بالاسكندرية في جولة بالأسواق
أحمد بسيوني

قرر محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد تشكيل لجنة عاجلة للرقابة والتفتيش على الأسواق لضمان ضبط الأسعار والأسواق مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش لمنع أي ممارسات احتكارية وغش تجاري وتوافر السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي هذا الإطار ، تم تشكيل لجنة  برئاسة السكرتير العام المساعد وبالتنسيق بين الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والأحياء وكافة الجهات الرقابية المعنية من مديرية التموين وحماية المستهلك والطب البيطري وشؤون البيئة والأمن الصناعي  للرقابة والتفتيش على الأسواق  بشكل مستمر حيث تم تنفيذ ثلاث حملات رقابية مكبرة خلال الأسبوع   الماضي شملت أحياء المنتزه ثان والجمرك والعامرية أول .

 في نطاق حي منتزه ثان ، تم تنفيذ حملة مكبرة شملت شوارع النبوي المهندس، والملك حفني قبلي ، وميدان المندرة حيث تم تحرير عدد ١٩ محضر متنوع ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع،  وسلع بدون بيانات وبيع بأزيد من السعر المعلن  ، كما تم إعدام ١٥ كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي ، بالإضافة الى تحرير عدد ٩ محاضر مخالفات وجنحة لسوء بيئة العمل وعدم وجود اشتراطات صحية،  كما تم تحصيل غرامات فورية بقيمة ٢٠ ألف جنيه وغلق وانذار ١١ محل مخالف.

وفي نطاق حي الجمرك، تم شن حملة مكبرة شملت سوق زاوية الاعرج تم خلالها تحرير ٢٠ محضر مخالفة عدم الإعلان عن أسعار السلع،  وسلع بدون بيانات بالإضافة إلى إعدام ٦ كجم هياكل دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير ٢٢ محضر أمن صناعي وشئون بيئة ، وعدد ١٤ إنذار واخطار توفيق أوضاع، كما تم تحصيل غرامات فورية بقيمة  ١٧٨٠٠٠ جنيه.

كما تم شن حملة مكبرة بنطاق حي عامرية أول شملت شارع الوكالة الرئيس واتجاه الهجانة حيث تم تحرير عدد ٢١ محضر مخالفة عدم الإعلان عن أسعار السلع،  وسلع بدون بيانات وسلع منتهية الصلاحية، وبيع بأزيد من السعر المعلن ، وتحرير محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ، بالإضافة إلى تحرير عدد ١٤ محضر إدارة بدون ترخيص وانذار وغلق  وتحصيل غرامات فورية بقيمة ٢٠ ألف جنيه.

وأكد محافظ الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين مع عدم التهاون في قمع أى ممارسات سلبية واستمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الاسواق بشكل يومي ومستمر بكافة أحياء المحافظة.

الاسكندرية محافظ الاسكندرية لجنة احمد خالد متابعة الاسواق

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