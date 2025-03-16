آخر تحديث لأعلى سعر دولار اليوم 16-3-2025

سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-3-2025، نحو 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

وجاء أكبر سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصري الخليجي، كريدي أجريكول".

سعر الدولار

شهد سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم استقرار سعر الصرف الأجنبي داخل السوق الرسمية بدون أي تغيير.

وبدأ ما يقارب من 39 بنكا حكوميا وخاصا؛ عمله اعتبارا من اليوم الأحد بعد انتهاء مهلة الراحة الأسبوعية التي منحها البنك المركزي المصري لكل العاملين بالبنوك يومي السبت والجمعة.

سعر البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع.

ثاني أعلي سعر

بلغ ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع داخل بنك الإمارات دبي الوطني.

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري.

سعر البنوك

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك لنحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، البركة، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه في بنك نكست.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، التعمير والإسكان".

نقل تجربة طباعة النقد لإفريقيا

استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO)؛ للتعرف على تجربة إنشاء دار طباعة النقد الجديدة، التي تعد من أحدث دور الطباعة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، ذلك في إطار حرص الدولة المصرية المستمر على تعزيز العلاقات والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات.

جاءت الزيارة في سياق سعي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا للاستفادة من التجربة المصرية استعدادًا لإنشاء دار طباعة تابعة له، حيث قام وفد البنك بإجراء جولة شاملة بدار الطباعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت الاطلاع على كل مراحل إنتاج أوراق النقد، بداية من مرحلة التصميم حتى تسليم المنتج النهائي (cash center)، إلى جانب التعرف على الطاقة الإنتاجية التي تُمكنها من تلبية احتياجات مصر ودول أخرى في المنطقة.

وتعرف الوفد على التقنيات المتقدمة التي تستخدمها دار الطباعة في عمليات الإنتاج، بالإضافة إلى الأنظمة المتطورة المخصصة لتأمين المطبوعات ضد عمليات التزوير، إلى جانب الإجراءات المتبعة لضمان دقة وجودة الإنتاج، بما في ذلك مراحل اختبار الأوراق النقدية خلال جميع مراحل انتاجها قبل إصدارها للاستخدام، فضلًا عن الدور الذي تلعبه منظومة البحث والتطوير المستمرة في تحسين جودة المنتجات وزيادة كفاءة العملية الإنتاجية وزيادة عملية التداول له.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة هي الثانية للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا خلال أقل من عامين، حيث كان قد زار دار الطباعة الجديدة خلال مشاركته في منتدى العملات الإفريقية (African Currency Forum) الذي استضافته مصر في عام 2023، وأعرب آنذاك عن استفادته الكبيرة من الزيارة، حيث تعد دار طباعة النقد الجديدة صرحًا عالميًا في مجال طباعة النقود، وتضم أحدث أساليب التكنولوجيا وأكثرها تطورًا في العالم.