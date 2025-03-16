نشرة المرأة والمنوعات .. أسباب ظهور النمل الأبيض وطرق التخلص منه.. تجنب طهي البطاطس أو شرائها عند ظهور هذه العلامات

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: هتريح المعدة وتحسن الهضم والعضم ، أسباب ظهور النمل الأبيض وطرق التخلص منه، تجنب طهي البطاطس أو شرائها عند ظهور هذه العلامات، احترس من الطهي في الزيوت، هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة لمرض سرطان القولون، تجنب طهي البطاطس أو شرائها عند ظهور هذه العلامات، ما هي سمية فيتامين د؟، اعرف كمية السكر المسموحة يوميا للأطفال والكبار والمراهقين، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

هتريح المعدة وتحسن الهضم والعضم .. اكتشف العشبة غير المتوقعة

بعد التحذير من انتشاره.. أسباب ظهور النمل الأبيض وطرق التخلص منه

احترس من الطهي في الزيوت.. أستاذ أمراض قلب يكشف البدائل الآمنة

هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة لمرض سرطان القولون

تجنب طهي البطاطس أو شرائها عند ظهور هذه العلامات.. طرق لتخزينها بأمان

لو بتشرب ماء الليمون باستمرار .. اعرف تأثيره على جسمك

ما هي سمية فيتامين د؟.. أعرف اعراضه وطرق الوقاية منه

حسب سنك .. اعرف كمية السكر المسموحة يوميا للأطفال والكبار والمراهقين