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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات .. أسباب ظهور النمل الأبيض وطرق التخلص منه.. تجنب طهي البطاطس أو شرائها عند ظهور هذه العلامات

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: هتريح المعدة وتحسن الهضم والعضم ، أسباب ظهور النمل الأبيض وطرق التخلص منه، تجنب طهي البطاطس أو شرائها عند ظهور هذه العلامات، احترس من الطهي في الزيوت، هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة لمرض سرطان القولون، تجنب طهي البطاطس أو شرائها عند ظهور هذه العلامات، ما هي سمية فيتامين د؟، اعرف كمية السكر المسموحة يوميا للأطفال والكبار والمراهقين، وغيرها.

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