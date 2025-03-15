توجد علاقة قوية بين إنقاص الوزن وتناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية الطبيعية.



ونقلا عما جاء في موقع هيلث شوتس نكشف لكم أفضل 8 أطعمة غنية بالألياف لإنقاص الوزن.



التوت

التوت الملون، مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأحمر والتوت الأسود، ليس لذيذًا فحسب، بل غنيٌّ أيضًا بالألياف. كوب واحد من التوت يوفر من 3 إلى 8 جرامات من الألياف التي تُحسّن عملية الهضم وتُبقيك تشعر بالشبع لفترة أطول، مما يُساعد على إنقاص الوزن كما أن التوت منخفض السعرات الحرارية وغنيٌّ بمضادات الأكسدة، التي تُحارب الالتهابات وتُحسّن الصحة العامة.



بروكلي

يُعد هذا الخضر الأخضر، الشبيه بالزهرة، من أفضل الأطعمة الغنية بالألياف، حيث يحتوي على 2.6 جرام من الألياف لكل 100 جرام و55 سعرة حرارية فقط. كما أنه غني بالعناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل فيتاميني C وK، والبوتاسيوم، والبروتين، والحديد، وكلها عناصر تدعم هدفك في إنقاص الوزن. إذا أضفت البروكلي إلى نظامك الغذائي اليومي، فسيساعدك أيضًا على تحسين عملية الهضم، والحد من الجوع، والشعور بالشبع لفترة أطول



بذور الشيا



بذور الشيا مصدر غني بالألياف، حيث تحتوي كل 100 جرام منها على حوالي 34.4 جرام وتنتفخ هذه البذور الصغيرة عند نقعها في سائل، مما يُعطيها قوامًا هلاميًا يُساعد على الشعور بالشبع والامتلاء. كما أنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات والمعادن المختلفة، التي تُعزز الهضم، وتُعزز صحة القلب، وتُنظم مستوى السكر في الدم.



سبانخ



هذه الخضار الورقية الخضراء غنية بالألياف ومنخفضة السعرات الحرارية، وهي غذاء خارق.

كوب من السبانخ المطبوخة يحتوي على حوالي 4 غرامات من الألياف، وهو غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتاميني أ و سي ، والحديد، والكالسيوم.

تساعد أليافها على تنظيم عملية الهضم والحفاظ على الشهية ويمكنكِ الاستمتاع بالسبانخ في السلطات، والعصائر، والوجبات، وأطباق أخرى متنوعة للمساعدة في إنقاص الوزن.



اللوز



اللوز ليس مجرد وجبة خفيفة مُرضية، بل هو أيضًا مصدر غني بالألياف، حيث يحتوي كل 100 غرام منه على حوالي 13 جرامًا، وهو غني بالدهون الصحية والبروتين والفيتامينات والمعادن الأساسية، مما يجعله خيارًا مغذيًا للتحكم في الوزن.

يساعد محتوى الألياف

والبروتين في اللوز على كبح الجوع ومنع الإفراط في تناول الطعام. تأكد من عدم الإفراط في تناول الطعام، فقد يُصعّب ذلك فقدان الوزن.



بذور الكتان



بذور الكتان مصدر ممتاز آخر للألياف. تحتوي كل 100 غرام من الألياف على حوالي 26.1 غرام منها كما أنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والليجنان، ذات الخصائص المضادة للأكسدة، مما يجعلها رائعة لتحسين صحة القلب ويُحسّن محتواها العالي من الألياف عملية الهضم ويعزز الشعور بالشبع و يمكن إضافتها إلى السلطات والشوربات.



الشعير



الشعير حبوب كاملة غنية بالألياف القابلة للذوبان، حيث تحتوي كل 100 غرام منه على حوالي 15.6 جرام و يساعد هذا النوع من الألياف على خفض مستويات الكوليسترول وتنظيم سكر الدم، مما يُسهم في الحفاظ على الشهية والتحكم في الوزن بشكل أفضل كما يُوفر الشعير عناصر غذائية أساسية مثل فيتاميني ب وهـ، والحديد، والمغنيسيوم و قوامه القوي ونكهته الجوزية تجعله مكونًا رائعًا في الحساء واليخنات والسلطات، مما يجعله إضافة صحية لنظام غذائي لإنقاص الوزن.

الكينوا



الكينوا، وهي حبوب كاملة، غنية بالعناصر الغذائية حيث تحتوي كل 100 غرام منها على حوالي 14.6 جرام من الألياف كما أنها بروتين كامل، يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، التي تدعم صحة العضلات وتشعر بالشبع.