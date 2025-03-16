سوريا.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار اللاذقية إلى 16 قتيلا و18 مصابا

أكد الدفاع المدني السوري أن حصيلة ضحايا انفجار حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية ارتفعت إلى 16 قتيلا و18 مصابا.

وأوضح أن فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني تمكنت من انتشال الضحايا من تحت الأنقاض ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” ، أن انفجارًا وقع في مبنى مكون من أربعة طوابق جنوبي مدينة اللاذقية.

وأوضحت الوكالة أن الانفجار أسفر أيضًا عن انهيار أجزاء من المبنى، مما أدى إلى وجود عالقين تحت الأنقاض.

من جانبها، نقلت مصادر إعلامية عربية عن مصادر مطلعة أن سبب الانفجار يرجع إلى صاروخ كان مُخزنا في "متجر خردة" داخل المبنى، مما أدى إلى وقوع الكارثة.