مصرع شاب غرقا بمياه بحر أبو الأخضر في الشرقية

لقي شاب مقيم قرية المهدية دائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية مصرعه غرقا بمياة البحر امام كوبري الأقصي دائرة مركز ومدينة ههيا وتم إنتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي ههيا تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ههيا يفيد إستقبال "عمار م ع" 15 سنة مقيم المهدية دائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمياة البحر امام كوبري الأقصي دائرة مركز ومدينة ههيا وتم إنتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي ههيا تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.