المبعوث الأمريكي: ترامب قد يهاتف بوتين هذا الأسبوع



قال مبعوث دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، يوم الأحد، إنه يتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع بشأن سبل إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ ثلاث سنوات.

صرح ويتكوف، عقب ما وصفه بمحادثات إيجابية مع بوتين في موسكو، لشبكة سي إن إن بأنه متفائل بتحقيق تقدم حقيقي لإنهاء الصراع.

وأضاف: "أتوقع إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيسين هذا الأسبوع، ونواصل أيضًا التواصل والحوار مع الأوكرانيين"، مشيرًا إلى اعتقاده بأن المحادثات بين ترامب وبوتين ستكون "جيدة وإيجابية ".

وقال ويتكوف إنه على الرغم من تعقيد الوضع على الأرض "فإننا نعمل على تقريب وجهات النظر بين الجانبين".