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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أخطر مما تتصور.. أضرار لا تعرفها عن النودلز

النودلز
النودلز
شيماء مجدي

أصبحت النودلز أحد أكثر الأطعمة المحببة لكثير من الشباب رغم تحذيرات خبراء الصحة بأنها قد تكون مضرة في أحيان كثيرة إذا لم يتم الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة.
 

وقال الدكتور وائل مصباح الباحث بقسم تكنولوجيا المحاصيل بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، إن اختراع تلك الأطعمة أو الشعرية سريعة التحضير هو تطوير للشعرية التى عرفها الإنسان على مدى العصور، وأن السبب الرئيسى للاختراع هو فورية الاستهلاك أو السرعة فى التحضير والاستهلاك.
 

وأضاف: انتشرت كثيرًا فى آسيا فى البداية ومن بعدها الأمريكتان ومن بعده فى أوروبا وبعدها أصبحت عالمية فى عام 1990، وبلغ حجم المبيعات للشعرية سريعة التحضير نحو 15 مليار وجبة تقريبًا ومن ثم إلى 50 مليار وجبة سنة 2001 ومن بعدها 100 مليار فى سنة 2014.

تصنيع النودلز 


وأوضح “مصباح” أن الشعرية سريعة التحضير تحتوي على دقيق القمح والزيوت النباتية المختلفه والنكهات، حيث يتم طهى النودلز مسبقًا مما يعنى أنه يُبخر ثم يُجفف بالهواء أو يُقلى لتقصير وقت الطهى للمستهلكين ويباع النودلز فى شكل عبوات مع عبوه صغيرة من التوابل أو فى أكواب يمكن إضافتها إليه ثم تسخينه فى الميكروييف.
 

وأوضح “مصباح” أن الشعرية سريعة التحضير تحتوي على دقيق القمح والزيوت النباتية المختلفه والنكهات، حيث يتم طهى النودلز مسبقًا مما يعنى أنه يُبخر ثم يُجفف بالهواء أو يُقلى لتقصير وقت الطهى للمستهلكين ويباع النودلز فى شكل عبوات مع عبوه صغيرة من التوابل أو فى أكواب يمكن إضافتها إليه ثم تسخينه فى الميكروييف.

كما تتضمن عملية التحضير إضافة الخليط إلى قدر من الماء المغلي، ويمكن أيضاٌ طهى النودلز فى الميكروييف، ولهذا السبب غالباٌ ما يكون طعاما أساسيا لطلاب الجامعات والشباب.

أضرار النودلز 


وأضاف أن هناك عدد من الصفات الغذائية غير المرغوبة في النودلز ومنها:
• تحتوى على كميات قليلة أو شبه معدومة من بعض العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والألياف وبعض الفيتامينات والمعادن.
• تحتوى على كميات مرتفعة من الصوديوم والذى يرتبط استهلاكه بشكل مفرط بزيادة خطر الاصابة ببعض الأمراض مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب والضغط.
• تعتبر النودلز سريعة التحضير مصدر غنى بالنشويات والدهون والملح مما يجعلها من الأطعمة عالية السعرات الحرارية.
• تغطية النودلز بماده شمعية تمنع التصاقها طوال فترة التخزين والتى من الممكن أن تلاحظها حال بدء غليان الماء إذ تطفو على السطح عند إعداد النودلز لتناولها.
 

سبل لجعل النودلز صحية

وأشار إلى أنه بالنسبة لأولئك الذين ستمتعون بتناول النودلز سريع التحضير هناك عدة طرق لجعل هذا الطبق أكثر صحة ومنها:
• إضافة الخضروات مثل الجزر أو البروكولى أو البصل أو الفطر ما يساعد فى إضافة العناصر الغذائية التى تفتقر إليها.
• إضافة البروتين مثل البيض أو الدجاج أو السمك أو التوفو أو البط.
• التخلص من عبوات الصلصة والمسحوق الجاف وإستبداله باستخدام الأعشاب الطازجة والتوابل للحصول على نسخه صحية ومنخفضة الصوديوم من النودلز.

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