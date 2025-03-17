واقفين جنبي طول الوقت.. أحمد فهمي يوجه رسالة خاصة

وجه الفنان أحمد فهمي رسالة شكر، لكل من هنأه بعيد ميلاده الذي احتفل به منذ أيام.

وكتب فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “بشكركوا كلكوا على التهنئة بعيد ميلادي يارب تبقى سنة خير وشكرا لكل اللي بعتلي واللي مبعتش وشكرا ليكوا على وقفتكوا جنبي طول الوقت بحبكوا”.

مسلسل فى لحظة

يذكر أن مسلسل "في لحظة" أحدث أعمال أحمد فهمي، يتكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار درامي مشوق يجمع بين الرومانسية والانتقام، والخط الفاصل بين الحب والكراهية، حيث تؤدي لحظة خيانة واحدة إلى سلسلة من الأحداث المتسارعة.

مسلسل "في لحظة" هو أحدث أعمال"Tod" الأصلية، وتنتجه شركة "S Productions" لسالي والي، وهو من بطولة أحمد فهمي، وميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، نور محمود، أحمد ماجد، عماد رشاد، يوسف عثمان، جالا هشام، آيسل رمزي، سارة الشامي، يوسف وهبي، وتأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.