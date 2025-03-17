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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

احذفها فورا.. تطبيقات خبيثة على هاتفك تسرق صورك وبياناتك

تطبيقات خبيثة
تطبيقات خبيثة
لمياء الياسين

تطبيقات خبيثة عديدة لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون يجب الحذر من تحميلها على هواتفهم، فهي تحتوي على برامج تهدف سرقة الصور والبيانات  والمعلومات المصرفية الشخصية من المستخدمين. إليك أبرزها وفقا لمجلة “فوربس”

برامج ضارة بهاتفك"Xamalicious" 

يعد تلك التطبيق من التطبيقات الضارة المخفية التي قد تسرق بياناتك فهو يعمل على انخفاض سرعة التشغيل، ومساحة التخزين كما قد يقوم بارسال رسائل بريد إلكتروني أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي دون علمك.


برنامج  Phone Cleaner – File Explorer

يُعرف هذا التطبيق بأهميته في القيام بتنظيف وتحسين أداء الهاتف، إلا أن وراء ذلك توجد العديد من البرمجيات الضارة بهاتفك والتي تقوم بسرقة البيانات الشخصية وذلك دون علمك

تطبيق PDF Viewer – File Explorer
 

يعد التطبيق أداة للقيام بقراءة الملفات وذلك بصيغة PDF، ولكنه يستغل العديد من صلاحيات الوصول إلى بيانات الهاتف وذلك لاستخلاص معلومات حساسة مثل بيانات المستخدم البنكي وبعض التفاصيل والبيانات الشخصية.

تطبيق PDF Reader – Viewer & Editor

 يعمل التطبيق في الخلفية على جمع بيانات المستخدم وتسريبها إلى العديد من الجهات المجهولة.

تطبيقPDF Reader: File Manager

يعمل هذا التطبيق على القيام بإدارة الملفات وتحريرها، ولكنه يستخدم العديد من الأدوات التحليلية للتجسس على بياناتك والقيام بسرقتها دون إشعار مسبق.

تطبيق Cake VPN
من التطبيقات التي تعد بتصفح آمن، إلا أنه قد يقوم بسرقة بياناتك  لأغراض تجارية مشبوهة.

تطبيق eVPN

  يُستخدم التطبيق كوسيلة لجمع معلومات المستخدم الحساسة، بما في ذلك بيانات البطاقات الائتمانية والصور الشخصية

وإليك  مجموعة من التطبيقات الآخرى وهما ما يلي:

4K Pro Camera4K

Wallpapers Auto Changer

EditorAll Good PDF

ScannerAll

LanguageTranslateAll

The Daily HoroscopeAuto

ticker Maker

StudioAvatar

Maker Character

Booster Volume

Power AmpBattery

Charging Animations

Battery Wallpaper Battery

Charging Animations Bubble

Music Video

Pressure CheckerBlood

Pressure DiaryBlue

ThemeCallMe Phone

ThemesCall

SkinsCamera

TranslatorCare

MessageCartoons

MeCashe

SMSChat Text

SMSClassic

Emoji KeyboardClassic

هواتف أندرويد سرقة الصور المعلومات المصرفية مساحة التخزين البرمجيات الضارة

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