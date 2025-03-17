احذفها فورا.. تطبيقات خبيثة على هاتفك تسرق صورك وبياناتك

تطبيقات خبيثة عديدة لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون يجب الحذر من تحميلها على هواتفهم، فهي تحتوي على برامج تهدف سرقة الصور والبيانات والمعلومات المصرفية الشخصية من المستخدمين. إليك أبرزها وفقا لمجلة “فوربس”
برامج ضارة بهاتفك"Xamalicious"
يعد تلك التطبيق من التطبيقات الضارة المخفية التي قد تسرق بياناتك فهو يعمل على انخفاض سرعة التشغيل، ومساحة التخزين كما قد يقوم بارسال رسائل بريد إلكتروني أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي دون علمك.
برنامج Phone Cleaner – File Explorer
يُعرف هذا التطبيق بأهميته في القيام بتنظيف وتحسين أداء الهاتف، إلا أن وراء ذلك توجد العديد من البرمجيات الضارة بهاتفك والتي تقوم بسرقة البيانات الشخصية وذلك دون علمك
تطبيق PDF Viewer – File Explorer
يعد التطبيق أداة للقيام بقراءة الملفات وذلك بصيغة PDF، ولكنه يستغل العديد من صلاحيات الوصول إلى بيانات الهاتف وذلك لاستخلاص معلومات حساسة مثل بيانات المستخدم البنكي وبعض التفاصيل والبيانات الشخصية.
تطبيق PDF Reader – Viewer & Editor
يعمل التطبيق في الخلفية على جمع بيانات المستخدم وتسريبها إلى العديد من الجهات المجهولة.
تطبيقPDF Reader: File Manager
يعمل هذا التطبيق على القيام بإدارة الملفات وتحريرها، ولكنه يستخدم العديد من الأدوات التحليلية للتجسس على بياناتك والقيام بسرقتها دون إشعار مسبق.
تطبيق Cake VPN
من التطبيقات التي تعد بتصفح آمن، إلا أنه قد يقوم بسرقة بياناتك لأغراض تجارية مشبوهة.
تطبيق eVPN
يُستخدم التطبيق كوسيلة لجمع معلومات المستخدم الحساسة، بما في ذلك بيانات البطاقات الائتمانية والصور الشخصية
وإليك مجموعة من التطبيقات الآخرى وهما ما يلي:
4K Pro Camera4K
Wallpapers Auto Changer
EditorAll Good PDF
ScannerAll
LanguageTranslateAll
The Daily HoroscopeAuto
ticker Maker
StudioAvatar
Maker Character
Booster Volume
Power AmpBattery
Charging Animations
Battery Wallpaper Battery
Charging Animations Bubble
Music Video
Pressure CheckerBlood
Pressure DiaryBlue
ThemeCallMe Phone
ThemesCall
SkinsCamera
TranslatorCare
MessageCartoons
MeCashe
SMSChat Text
SMSClassic
Emoji KeyboardClassic