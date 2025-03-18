بمساعدة أبيه.. شاب ينهي حياة طليقته ويلقي جثتــها في مصرف بالغربية

شهدت قرية كتامة بمركز بسيون في محافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة فتاة ثلاثينية علي أيدي طليقها الشاب ووالده باستخدام أداة حادة و خنقها وتوثيقها بإلقاء جثمانها داخل جوال بمياه مصرف بين مركزي بسيون وقطور .

حبس الاب والابن



في ذات السياق قرر قاض المعارضات بحبس الشاب ووالده 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما في واقعة وفاة سيدة ثلاثينية علي يد طليقها بمساعده والده العجوز بإنهاء حياتها ووضعها داخل جوال و إلقاءها في مياه ترعه بقرية صرد بمركز قطور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما وجهت النيابة العامة تحت إشراف المستشار أيمن سالم مدير نيابة مركز قطور بسماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث بناءا علي توجيهات المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية فضلا عن أخذ وسماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات واستعجال تقرير الطب الشرعي حول الوفاة .

تفاصيل الواقعة





وكان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في كشف غموض واقعة العثور علي جثة لسيدة داخل جوال بمصرف بعزبة "بدر الدين رافت" الشهيرة بـ" بحميد ابو عامر" بنطاق قرية الجعفريةاتجاه قرية صرد، التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية وتحرر محضر الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

وتمكن ضباط مباحث قطور برئاسة الرائد فوزي موافي من كشف أن المجني عليها ربة منزل، وتدعي" م.ن" ومقيمة بقرية كتامة وعلي خلافات أسرية و مالية مع طليقها و كان ذلك الدافع وراء الجريمة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لسيدة مجهولة الهوية ملقاة داخل إحدى الترع بدائرة المركز.

وبعد جهود مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة،وكشف المتهم، أنه استدرج المجني عليها بهدف التخلص منها، وقام بخنقها بمساعده والده والقائها في مياه الترعة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين .