علشان تاخدوا بالكم من عيالكم.. بدرية طلبة تروج لـ "لام شمسية"

روجت الفنانة بدرية طلبة عبر صفحتها الرسمية علي موقع فيسبوك إلي مسلسل لام شمسية، والذي يقوم ببطولته أحمد السعدني وأمينة خليل .

وقالت بدرية طلبة: شوفو مسلسل (لام شمسية) علشان تاخدوا بالكم من عيالكم بيناقش موضوع مهم جدا محدش قرب له قبل كدا بالجراءة دي أنا مش فيه بس متبعاه.

مسلسل لام شمسية يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويتكون من 15 حلقة.

وكانت قد ظهرت الفنانة بدرية طلبه كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل سيد الناس ، والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد ومن تأليف وإخراج محمد سامي .