منهم محمد صلاح وعمر مرموش.. أغلى سيارات لاعبي الدوري الإنجليزي الفاخرة

عندما تتحدث عن أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، لا يقتصر النجاح على الملعب فقط، بل يشمل أيضًا حياة الرفاهية التي يعيشونها خارج الملعب، وخاصة عندما يتعلق الأمر بسياراتهم الفاخرة.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعتبر امتلاك سيارة فاخرة جزءًا من أسلوب حياة النجوم، حيث يمتلكون بعضًا من أفخم السيارات في العالم. دعونا نلقي نظرة على السيارات التي يقودها بعض من أبرز اللاعبين في الدوري.

إيرلينج هالاند: مرسيدس AMG1 بسعر 2.7 مليون جنيه إسترليني

لا يقتصر التفوق على إيرلينج هالاند على أداءه على أرض الملعب، بل يمتد إلى اختياراته في السيارات.

لا يمتلك مهاجم مانشستر سيتي سيارات فاخرة فقط، بل يمتلك واحدة من أغلى السيارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي مرسيدس AMG One.

سيارته تبلغ قيمتها 2.7 مليون جنيه إسترليني هي سيارة فورمولا 1 خارقة، حيث يمكنها الوصول إلى سرعة 219 ميل في الساعة.

وصفت بأنها نادرة للغاية، إذ تم تصنيع 275 وحدة فقط منها في العالم.

فيرجيل فان ديك: أودي Q7

في الجانب الآخر من الميدان، يظهر فيرجيل فان ديك، المدافع الصلب في ليفربول، مع أودي Q7 التي تبلغ قيمتها 65 ألف جنيه إسترليني.

بالنسبة للاعبين الذين يحتاجون إلى الراحة والمساحة، فإن Q7 هي الخيار المثالي.

توفر سيارة ضخمة الراحة والأداء الممتاز، ما يجعلها الخيار المثالي لقلب الدفاع الهولندي الذي يحتاج إلى سيارة موثوقة لرحلاته اليومية.

محمد صلاح: بنتلي كونتيننتال جي تي

أما بالنسبة للأسطورة المصرية محمد صلاح، فإن سيارته المفضلة هي بنتلي كونتيننتال جي تي، والتي يبلغ سعرها 240 ألف جنيه إسترليني.

مع تصميم داخلي فاخر ومحرك V12 قوي، يمكن لهذه السيارة الوصول إلى 210 ميل في الساعة.

يحب صلاح هذه السيارة الفاخرة التي تعكس ذوقه الرفيع في الاختيارات.

ولعل إحدى اللحظات الشهيرة في حياته كانت عندما توقفت سيارته بعد حادث صغير ليتفقد حالة أحد الأطفال الذي كان يحاول اللحاق بسيارته للحصول على توقيع منه، وهو ما أظهر روح الطيبة التي يتمتع بها نجم ليفربول.

بالإضافة إلى بنتلي كونتيننتال، شوهد صلاح يقود لامبورجيني أفينتادور (270 ألف جنيه إسترليني) ومرسيدس بنز AMG SLS رودستر (180 ألف جنيه إسترليني)، مما يوضح تنوع وتفرد اختياراته في السيارات الفاخرة.

عمر مرموش: أستون مارتن DBX

أما بالنسبة للمهاجم المصري الشاب عمر مرموش، فقد حصل على أولى سياراته الفاخرة بعد انضمامه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت التقارير أن مرموش حصل على أستون مارتن DBX، وهي سيارة متعددة الاستخدامات ذات تصميم فخم وأداء عالي.

يُقدر سعر السيارة بحوالي 250,000 يورو (ما يعادل 12,780,000 جنيه مصري).

لا تقتصر حياة لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز على التميز في الملعب فقط، بل أيضًا على امتلاك بعض من أفخم السيارات في العالم.

من إيرلينج هالاند بسيارته مرسيدس AMG One الخارقة إلى محمد صلاح الذي يمتلك مجموعة من السيارات الفاخرة مثل بنتلي كونتيننتال جي تي ولامبورجيني أفينتادور، يثبت هؤلاء النجوم أن النجاح يأتي مع أسلوب حياة مميز.

أما عمر مرموش، فقد بدأ للتو في جمع سياراته الفاخرة، مع سيارة أستون مارتن DBX التي تُظهر طموحه الكبير داخل وخارج الملعب.