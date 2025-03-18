نشرة المرأة والمنوعات| عادة في رمضان تؤدي إلى الموت المفاجئ.. لماذا يصبح الرجال بدناء بعد الزواج؟

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: عادة في رمضان تؤدي إلى الموت المفاجئ، وجود قطة في حياتكم يغني عن وجود الشريك الرومانسي، لماذا يصبح الرجال بدناء بعد الزواج؟، طرق إنقاص الوزن في أسبوع، «الهربس» خطر يهدد حياة الرضع ويفقدهم البصر، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

تسمم المياه.. عادة في رمضان تؤدي إلى الموت المفاجئ

دراسة: وجود قطة في حياتكم يغني عن وجود الشريك الرومانسي

لماذا يصبح الرجال بدناء بعد الزواج؟ باحثون يكشفون السبب

قبلة عمياء تفقد طفلًا عينه.. «الهربس» خطر يهدد حياة الرضع ويفقدهم البصر

جمال وأنوثة.. ريم البارودي تتألق بفستان أسود قصير

تخلصي من الدهون.. طرق إنقاص الوزن في أسبوع