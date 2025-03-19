بإمكانيات لم يسبق لها مثيل.. هونر تغزو الأسواق بأقوى هاتف|إليك مواصفاته

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية، يمكنك التفكير في هاتف Honor 400 Lite، والذي يأتي بثلاثة ألوان.

ورغم أن شركة Honor لم تُعلن رسميًا عن الهاتف الذكي بعد، إلا أن ظهوره في قوائم البيع بالتجزئة يُشير إلى قرب إطلاقه.

تصميم هاتف Honor 400 Lite

يتميز هاتف Honor 400 Lite بفتحة على شكل حبة دواء في شاشته.

وفي الخلف، توجد كاميرا مزدوجة وفلاش LED في الزاوية العلوية اليسرى.

أما الحافة اليمنى للهاتف فتضم أزرار التحكم بالصوت، ومفتاح التشغيل، وزر كاميرا مشابه لزر الآيفون.

وفقًا للقائمة، سيحتوي هاتف Honor 400 Lite على شاشة مقاس 6.7 بوصة، ويدعم اتصال 5G، وسيتوفر بإصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

ومثل سابقه، من المتوقع أن يحتوي الهاتف على شاشة OLED.

وقد ظهر هاتف Honor 400 Lite في قاعدة بيانات Google Play Console، كاشفًا عن معالج MediaTek Dimensity 7025 ونظام Android 15.

مواصفات هاتف هونر 400 لايت

مواصفات هاتف هونر 400 لايت

سيحتوي هاتف هونر على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، إلا أنه في المقابل لا تتوفر حاليًا أي معلومات حول الكاميرا الأمامية أو البطارية أو إمكانيات الشحن.

سعر هاتف Honor 400 Lite

أدرج متجر التجزئة المجري هاتف Honor 400 Lite بألوان الأسود والفضي والفيروزي، وذلك بسعر يبلغ حوالي 380 دولارًا أمريكيًا.

بينما تُجهّز الشركة هاتف Honor 400 Lite للسوق العالمية، تعمل أيضًا على سلسلة هواتف Honor 400 الذكية في الصين.

ووفقًا لتسريب حديث، سيحتوي هاتف Honor 400 على شاشة OLED مقاس 6.55 بوصة بدقة 1.5K ومعالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع، بينما قد يحتوي هاتف Honor 400 Pro على شاشة OLED أكبر مقاس 6.69 بوصة بدقة 1.5K ومعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث.