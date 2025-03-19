السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في المحلة إثر ماس كهربائي مفاجئ

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل التهمت نيرانه محتوياته شقة سكنية إثر ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة بجوار مدرسة المعلمات بمنطقة محلة البرج بمدينة المحلة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وقوع حادث اندلاع حريق بشقة سكنية إثر ماس كهربائي بمنطقة محلة البرج بنطاق دائرة القسم.

تفاصيل حريق شقة سكنية

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران وتم إحجامها دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.