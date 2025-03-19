ننشر أسماء ضحايا سقوط سقف على طلاب في درس خصوصي بالدقهلية

حصل" صدى البلد" على أسماء ضحايا حادث سقوط سقف غرفة بمنزل من الطوب اللبن بقرية عزبة سعفان مركز بني عبيد محافظة الدقهلية مما أسفر عن وفاة طفل وإصابة آخرين.

حيث استقبلت مستشفى بني عبيد التخصصي حالة وفاة واحدة لطفل يدعى محمد أحمد رجب،7اعوام متوفي نتيجة اصابتة بجروح وكدمة شديدة في الخوض تسببت في نزيف

فيما أصيبت 15 أخرين جرى ايداعهم المستشفى كلا من:" هند وائل علي 9 اعوام مصابة جرح قطعي بفروة الراس، زهراء صقر منير 9 اعوام سحجه باليد اليسري، سيلا شعبان مصطفي 10 اعوام سحجه بالوجه، محمد ابراهيم محمد 7 اعوام مصاب. بجرح بفروة الراس، معاذ رضا شعبان 10 اعوام مصاب بجرح بفروة الراس".

كما أصيب :"مازن فتوح احمد 10 اعوام مصاب بالم أسفل الظهر، احمد محمود احمد 10 اعوام مصاب الم اسفل الظهر، ويوسف حازم فرج 10 اعوام مصاب بجرح بفروة الراس، مروان فتوح احمد 10 اعوام مصاب، سحجات بالوجه و الرقبة، ورحمه السيد محمد 10 اعوام مصاب بسحجات بالوجه و الرقبه".

و صل إلى المستشفى أيضا:" مالك اشرف فؤاد 10 اعوام مصاب بالم اسفل الظهر، محمد منير 10 اعوام مصاب بالم اسفل الظهر، وجوري محمد ابراهيم 7 اعوام جرح بفروة الراس، نور جمال السعيد1 الم بالظهر، و سما علاء محمد 10 اعوام مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسري.

فيما استقبلت مستشفى دكرنس العام حالتين وهم الطفل محمد صالح ابراهيم حسين،6 اعوام مصاب بنزيف في المخ ونزيف في البطن،و شيماء محمود ابراهيم محمد،10 اعوام ومصاب بكدمات بالوجه وجروح في الرأس

وانتقل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إلى مستشفى بني عبيد، حيث استقبلت المصابين، والتقى المحافظ بالأهالي، وأعرب عن دعمه الكامل لهم.

وكلف المحافظ بسرعة انهاء اجراءات الدفن، وشدد على سرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين والمتسببين في وقوع الحادث.

وشدد مرزوق، وكيل وزارة الصحة بالتأكد من توفير كافة سبل العناية بالمصابين، واحالة الحالات التي تحتاج إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بسرعة صرف المساعدات المقررة.