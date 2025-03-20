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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة تحقق في حريق مخزن خردة بالحوامدية

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها للكشف عن ملابسات حريق مخزن خردة بمدينة الحوامدية.

وانتدبت النيابة خبراء المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتبين من الفحص الأولي أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق، واستمع رجال المباحث إلى إفادات صاحب المخزن وشهود العيان المحيطين بمسرح الحريق للوقوف على ملابساته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الحريق داخل مخزن الخردة أدي الي تفحمه بالكامل ورجحت أن ماس كهربائي سبب نشوب الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل مخزن خردة بمنطقة الحوامدية وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الحوامدية حريق مخزن خردة النيابة العامة الحريق مديرية أمن الجيزة

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