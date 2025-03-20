اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات التعدي على الأراضي بمركز ومدينه سيوة

تفقد المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح يرافقة اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة ومحمد بكر نائب رئيس المركز خلال جولة ميدانية عدد من المناطق بمدينه سيوة لمتابعة مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة، لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص .

حيث وجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المخالفات مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمركز ، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف. مشيرا إلى أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية جدا، ونستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة،.

واضاف أن المنظومة الحديثة ساعدت فى نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن أوالقرى.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة للأمهات المثاليات لمحافظة مطروح وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعى عن نتيجة الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2025 .، مؤكدًا على إعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات، اللاتي ضربن أروع الأمثلة فى التضحية والكفاح، وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم فى بناء وتنمية الوطن، موجها تحية تقدير واحترام وإعزاز لكل أم مصرية أفنت حياتها فى تربية ورعاية أبنائها لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن للأمام من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة دار السلام حسين مديرة التضامن الإجتماعي بالمحافظة أن اللجنة راعت جميع المعايير والشروط التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي فى إختيار الأم المثالية لهذا العام من الطلبات المقدمة للمديرية خلال فترة التقديم للمسابقة مشيرة أن الأمهات المثاليات بمحافظة مطروح لهذا العام هم:

وفاء عبد القادر حسن الأم المثالية الأولى على المحافظة ونادية ربيع فرغلى الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة ودلال عبده مصطفى الثالثة على مستوى المحافظة وزينب عبد الجواد محمد الأم المثالية الأولى على مركز مرسى مطروح وفاطمة محمد عبد الفتاح الأم المثالية على مركز برانى وعطيات عبد اللطيف عطية الأم المثالية على مركز السلوم وهدية محمد محمد سليمان الأم المثالية على مركز الحمام وأمل مرسى إبراهيم الأم المثالية على مركز الضبعة وإفراج حسن عبد المحسن الأم المثالية لأبناء من ذوى الهمم وإنتصار فرج محمد الأم المثالية البديلة لأخ متوفى