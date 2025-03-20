رصف ورفع كفاءة الطريق السطحي أمام مدخل المنطقة الصناعية بالزوامل بالشرقية

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع المهندسة سلوي سامي صالح رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطرق بمنطقة شرق الدلتا أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق السطحي أمام مدخل المنطقة الصناعية بالزوامل (بساتين الإسماعيلية ) بمدينة بلبيس بطول 400 م ومتوسط عرض 8.5 م وبتكلفة 2 مليون جنية ، وذلك عقب إغلاق مَنزل المنطقة المتسبب في الحوادث المرورية وحفاظاً على مستخدمي الطريق وزياده مستوى الأمان عليه وخلق بيئة إستثماريه جيدة أمام المستثمرين وأصحاب المصانع.

أكد محافظ الشرقية حرص المحافظة على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الإستثمارات وتشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين وتعظيم الصناعة المصرية والتقليل من الإعتماد على الإستيراد وتوفير فرص عمل للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة.

ومن جانبها أوضحت رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطرق بمنطقة شرق الدلتا أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقيه بحل مشكلة المنطقة الصناعية بساتين الإسماعيليه الخاصة بتعرض العديد من السيارات لحوادث سير بسبب ربط منزل ومطلع المنطقة الصناعية مع الطريق الأوسطي قامت الهيئة بالإنتهاء من رفع كفاءة الطريق السطحي وغلق منزل المدينه المتسبب في الحوادث حفاظاً على مستخدمي الطريق وزياده مستوى الأمان وذلك بطول 400 م ومتوسط عرض 8.5 وبتكلفة 2 مليون جنيه.

بينما أشار المهندس تامر مراد بالهيئة العامة للطرق والكباري بالشرقية إلي أن المنطقة الصناعيه بالزوامل متصلة بالطريق الدائري الأوسطي عن طريق مطلع وبطريق القاهرة بلبيس الصحرواى بطريق خدمه بطول ٨ كم وطريق القاهره الإسماعيليه الزارعي عن طريق كوبرى علوى بقريه الزاومل لنقل الحركة للجانب المقابل من ترعة الإسماعيلية والذي يبعد ١كم من المنطقه الصناعيه كما تبعد المنطقة الصناعية حوالي ١٥ كم من خط سكه حديد الروبيكي وذلك لتسيير حركة السيارت من وإلي المنطقة الصناعية والنهوض بالصناعة وتهيئة الأجواء المناسبة للمستثمرين بالمحافظة.