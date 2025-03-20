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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمناسبة العيد.. أورمان الشرقية تنظم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 425 أسرة

أورمان الشرقية
أورمان الشرقية
محمد الطحاوي

أكد أحمد حمدى عبد المتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أنه تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، نجحت الجمعية فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا، وذلك لدعم 425 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرى 2 بحر البقر و3 بحر البقر و15 بحر البقر بمركز الحسينية.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، إن تنظيم المعرض جاء لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ولرفع المعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة، مشيرًا إلى أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيكا بين جميع المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة للأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم.

وشدد على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعده.

وأشار إلى أن تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة، وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة الشرقية.

وأضاف أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية. 

من جانبه، أكد سيد الشوربجي، مدير جمعية الأرمان الشرقية، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

اورمان الشرقية الشرقية بالشرقية وزارة التضامن

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