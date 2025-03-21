بي إم دبليو تكشف عن X3 20i xDrive الجديدة .. بمظهر رياضي وقدرات عالية

تواصل بي إم دبليو من تألقها في مجال صناعة السيارات، بعد الكشف عن نسختها الجديدة والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام، من الأيقونة X3، وتحديدًا نسخة 20i xDrive.

القدرات الفنية للسيارة بي إم دبليو X3 20i xDrive

تستمد السيارة بي إم دبليو X3 20i xDrive قوتها من محرك سعة 2000 سي سي بنزين تيربو، قادر على انتاج 208 حصانا، مع نظام هجين معتدل 48 فولت، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء 8 غيار.

بي إم دبليو X3 20i xDrive

السرعة القصوى واستهلاك الوقود للسيارة بي إم دبليو X3 20i xDrive

تصل السرعة القصوى للسيارة بي إم دبليو X3 20i xDrive إلى 215 كيلومتر في الساعة، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 7.7 لتر، عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

تصميم السيارة بي إم دبليو X3 20i xDrive

ترتكز السيارة بي إم دبليو X3 20i xDrive على جنوط رياضية قياسها 20 بوصة، مع مساحة تخزين خلفية تقدر بـ 570 أو 1700 لترًا، مع سبويلر خلفي أعلى ناحية الزجاج، ومصابيح أمامية تتسم بالشراسة بتقنية LED، وواجهة أمامية عصرية، عواكس ضوئية خلفية، أقطاب نحيفة على جانبي السقف.

بي إم دبليو X3 20i xDrive

تجهيزات السيارة بي إم دبليو X3 20i xDrive

وتضم السيارة بي إم دبليو X3 20i xDrive بلوتوث، نظام واي فاي، شاشات عالية الدقة مع العمل باللمس، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة مالتي فانكشن للتحكم في الأوامر الصوتية، مثبت سرعة تكيفي، فرامل يد كهربائية.

بي إم دبليو X3 20i xDrive

وتحتوي السيارة بي إم دبليو X3 20i xDrive على نوافذ كهربائية، تحكم كهربائي للمرايات، نظام صوتي عالي الأداء، نظام فرامل مانع الانغلاق، رصد النقاط العمياء، وسائد هوائية متقدمة للحماية من الصدمات، برنامج التوزيع الالكتروني، والحفاظ على المسار.