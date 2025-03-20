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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تنظم احتفالية عيد الأم .. الأحد المقبل

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تنظم لجنة المرأة برئاسة دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين، احتفالية تكريم الأم المثالية بين الزميلات الصحفيات من المؤسسات الصحفية المختلفة لهذا العام، وذلك في الثامنة والنصف مساء يوم الأحد المقبل الموافق 23 مارس 2025م، بمسرح النقابة في أمسية رمضانية تجمع الأسرة الصحفية.

يأتي هذا الاحتفال كتقليد سنوي لتكريم الزميلات الصحفيات، حيث قامت كل مؤسسة صحفية باختيار زميلة واحدة يراها زملاؤها أنها نموذج للأم المثالية، وذلك بخطاب رسمي قُدم للجنة يتضمن حيثيات الاختيار دون تدخل من النقابة، كما يتضمن الحفل تكريم عددٍ من نماذج العطاء النقابية والمهنية.

يسبق التكريم فقرة فنية تحيها مطربة الأوبرا سمية وجدي، التي سوف تشدو بعددٍ من أغنيات زمن الفن الجميل، وأشهر الأغنيات عن الأم.

نقابة الصحفيين لجنة المرأة الأم المثالية

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