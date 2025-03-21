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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دعوة الاجتماع الثاني.. اليوم انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تفتح اليوم الجمعة، اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الثانية العاشرة صباحا .

 و يدعـو مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الثانى للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح الجمعة 21مارس 2025م وذلك إعمـالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).

 وأوضح مجلس النقابة ، يتضمن جدول الأعمال ما يلي :


1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس  2023م).

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في  اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الثانية ( 25% ) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا،  تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 4/4/2025م بحضور نفس النسبة ( 25 % ).

انتخابات التجديد النصفي الجمعية العمومية الصحفيين مجلس النقابة

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