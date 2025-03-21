الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتنفيذ تكليفات حاسمة.. ورسائل طمأنة للمصريين

في خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تسريع وتيرة التنمية وتلبية احتياجات المواطنين، وجه الرئيس السيسي الحكومة بتنفيذ حزمة من التكليفات الحاسمة، التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

وفي الوقت نفسه، وجه الرئيس رسائل طمأنة للمصريين، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة لهم، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، كما وجه بالبدء في تطبيق الحزمة الاجتماعية قبل العام المالي المقبل .

وشهد الأسبوع الرئاسي المنقضي نشاطا كبيرا، واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

تناول الاجتماع الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز، كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية عددًا من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخرًا، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف.

تسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف

وشدد الرئيس على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.

وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير البترول والثروة المعدنية، استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الإحتياطي والمخزون الإستراتيجي.

الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر

تم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون مع الجانب القبرصي في مجال الغاز، وتعزيز الإستفادة من إحتياطيات الغاز المكتشفة في المنطقة الإقتصادية الخالصة لقبرص، وبالأخص في حقلي "كرونوس" و"أفروديت"، بما يتيح نقل الغاز المكتشف في المياه القبرصية إلى مصر بما لديها من قدرات متعددة، سواء بهدف استغلال الغاز بالسوق المحلي المصري أو لإسالته في منشآت إسالة الغاز المصرية ثم تصديره إلى الأسواق العالمية، كما تناول الاجتماع تطورات التعاون بين مصر والسعودية في مجال الطاقة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على هامش مؤتمر ايجيبتس 2025 الذي استضافته القاهرة في شهر فبراير 2025.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس توجيه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.

زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى أكاديمية الشرطة، وكان في استقبال الرئيس اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم، ثم استعرض الرئيس تطورات الموقف المصري بشأن عدد من الموضوعات والقضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتأثيراتها على الأمن القومي المصري، وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والتي تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتسوية الأزمات بالطرق السلمية حفاظًا على مقدرات الدول وشعوبها.



وأعرب الرئيس عن تقديره لصلابة وتماسك الجبهة الداخلية، مشددًا على أن الدولة، بكافة أجهزتها، تبذل قصارى الجهد لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا على أهمية زيادة الوعي والإدراك الصحيح للأوضاع والتهديدات، مع ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على الأمن القومي المصري والتصدي للإشاعات والأفكار الهدامة.

تحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل

وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة تبذل قصارى الجهد لتطوير وإصلاح مؤسساتها، مشيرًا على سبيل المثال إلى التطور الذي شهدته وزارة الداخلية طوال السنوات السابقة، بما في ذلك تحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد للطلبة والطالبات أهمية بذل قصارى جهدهم طوال فترة دراستهم ليكونوا في طليعة المتميزين من شباب الوطن وضرورة مواصلة تطوير قدراتهم، ومشيرًا إلى إيمانه بأنهم مستقبل الأمة وعمادها، وقدم الرئيس التحية والتقدير لأسر الطلبة والطالبات على ما يبذلونه من جهد في تربية وتعليم الأبناء على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن، مشددًا على انه لا يمكن لأحد المساس بمصر.

وفي ختام الزيارة، أدى الرئيس صلاة المغرب مع أبنائه الطلاب في مسجد الأكاديمية.

السيسي يحضر حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة

كما حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة، وذلك تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس استهلّ كلمته بتقديم التهنئة لرجال القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبتي العاشر من رمضان ويوم الشهيد، مشيرًا إلى الظروف الصعبة التي يمر بها العالم ومنطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن مصر استطاعت التحرك بخطى ثابتة ومدروسة على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية التي تأثر بها العالم أيضًا، حيث تتكبد الدولة خسائر شهرية تقدر بحوالي ٨٠٠ مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع في المنطقة.

10 رسائل واضحة للرئيس السيسي خلال حفل إفطار القوات المسلحة:

-وجه التهنئة لرجال القوات المسلحة والشعب بمناسبتي العاشر من رمضان ويوم الشهيد

-تحركنا بخطى ثابتة ومدروسة رغم التحديات خلال السنوات الـ15 الماضية

-خسائر شهرية 800 مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب أوضاع المنطقة

-موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة لمصر مؤشر إيجابي لاقتصادنا

-تماسك الشعب والقوات المسلحة والشرطة ركائز أساسية في هذه الأوقات الاستثنائية

-قلق المصريين بسبب الأحداث الراهنة يعكس المسئولية الوطنية

-تكثيف العمل والمضي قدمًا نحو تطوير المجتمع المصري

-أهمية الإعلام الإيجابي وضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق الأصيلة

-دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة ضروري في بناء المجتمع -جهود القوات -المسلحة تدعم ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات



وأكد الرئيس أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية، مشيرًا إلى موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرًا على صرف شريحة جديدة لمصر، كما أشاد بدور الشعب المصري وتماسكه وقوة مؤسسات الدولة، وخصوصًا القوات المسلحة والشرطة المدنية، حيث تمثلان الركيزة الأساسية للدولة في هذه الأوقات الاستثنائية.

وأضاف السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه رسالة طمأنة للشعب المصري، مشيرًا إلى إدراكه للقلق الذي يعيشه المصريون بسبب الأحداث الراهنة، مما يعكس المسئولية الوطنية لديهم وحرصهم على استقرار البلاد.

وأكد الرئيس أن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بفضل الله وعمل مؤسسات الدولة وجهود الشعب، مشددًا على أهمية تكثيف العمل والمضي قدمًا نحو تطوير المجتمع المصري وفق خطوات مدروسة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس شدد على أهمية الإعلام الإيجابي المفيد، حيث تبادل الحديث مع الفنان سامح حسين، مشيدًا ببرنامجه خلال شهر رمضان.

وأكد الرئيس ضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة، مشددًا على الدور الجوهري للإعلام المصري في هذا المجال، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة في بناء مجتمع قوي، ووجه الرئيس الحكومة إلى المشاركة في هذه الجهود الإعلامية من اجل بناء مواطن مصري متمسك بمبادئ وثوابت المجتمع.

واختتم المتحدث الرسمي بأن الرئيس أثنى على جهود القوات المسلحة ودورها في دعم ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

السيسي يتابع مبادرة "الرواد الرقميون"

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي،مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي بأن الاجتماع تناول جهود الحكومة فيما يتعلق بمبادرة "الرواد الرقميون" Digilians، التي تهدف لتأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتكون ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد استعرض خلال الاجتماع تفصيلات المبادرة، وأنها تهدف إلى التدريب من أجل التوظيف وإيجاد فرص عمل في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المطلوبة في سوق العمل، وبشكل خاصّ مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني والتصميم والفنون الرقمية، مضيفا أن المبادرة سوف تكون مفتوحة للتسجيل فيها من كل الفئات العمرية بمختلف التخصصات الأكاديمية والعملية ومن كافة محافظات مصر، وذلك في إطار السعي لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.

تعزيز معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين

أضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم التأكيد خلال الاجتماع على أن التقديم للالتحاق بالمبادرة سوف يكون رقميًا، وأن باب التقديم سيفتح للتقديم على المنصة التي سوف تنشأ لهذا الغرض بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وأن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف تقوم بالإعلان عن ذلك، حيث إن الهدف هو تهيئة أكبر عدد ممكن من الشباب للعمل في المجالات الأكثر طلبًا في سوق العمل المعلوماتي.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرة قائمة على فكرة الإقامة الكاملة للمستفيدين منها وذلك في أماكن مجهزة، حيث الاتفاق مع الأكاديمية العسكرية على الاستفادة من مباني الكلية الحربية بمصر الجديدة لهذا الغرض بعد انتقال الكلية إلى العاصمة الإدارية، وأن المبادرة سوف تشمل تقديم جرعات تدريبية متكاملة للمستفيدين، سواء تدريب تقني وعلى المهارات الشخصية واللغة الإنجليزية، وأن المبادرة سوف تشمل كذلك تدريبًا عمليًا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مصر، وان المبادرة بها مسارات للحصول علي درجة الماجستير من باقة من أهم الجامعات العالمية رفيعة الشأن، فضلًا عن أربعة مسارات تدريبية تتراوح مدتها ما بين 4 أشهر إلى عامين، وأن المستهدف هو قبول خمسة الاف طالب سنويًا للإستفادة من المبادرة، أخذًا في الاعتبار أن تكلفة إعداد أماكن الإقامة والدراسة سوف تبلغ حوالي 3 مليارات جنيه، وأن تكلفة دورات التدريب سوف تبلغ سنويًا نحو مليار جنيه.

ووجه الرئيس بتعزيز معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من المبادرة، بما يعزز من ثقة المجتمع في المبادرة، خاصة أنها سوف تساعد على تأهيل المستفيدين منها على الالتحاق بالوظائف المطلوبة في سوق العمل.

افتتاح أعمال التجديد بمسجد السيدة نفيسة

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، لافتتاح أعمال التجديد بالمسجد.

وصرح المتحدث الرسمي بأن الرئيس قام بتفقد المسجد، واستمع إلى شرح من اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن أعمال التطوير التي قامت بها الهيئة الهندسية في المسجد ضمن جهود تطوير مساجد آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على استكمال عملية تطوير أماكن آل البيت بما تتضمنه من مساجد، مشيرًا إلى ما يعكسه تعلق المصريين بآل بيت رسول الله من إدراك لقيمتهم، واعتراف بفضلهم، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على الشعب المصري الأمن والاستقرار والازدهار في شهر رمضان المبارك، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أدى صلاة الفجر ثم - في الختام- زار مقام السيدة نفيسة.