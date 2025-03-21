قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير لوائح يوجه صدمة للزمالك بشأن المشاركة في مونديال الأندية بأمريكا
بث مباشر لـ صلاة التراويح من الجامع الأزهر ليلة 22 رمضان
عايزة إثبات.. رد مفاجئ من فتاة بعد فوزها بـ200 ألف جنيه في مدفع رمضان
أحمد السقا: لم أفرض ابنى ياسين في أي عمل وشوفت له مشهد واحد وعجبني
مسنة: عاوزة أتجوز محمد رمضان.. والفنان: بعد جعفر العمدة المأذون معايا
دعاء ليلة القدر .. ردد أفضل 210 أدعية قالها النبي في العشر الأواخر من رمضان
رامز جلال يمازح إلهام شاهين بأسئلة طريفة في رامز إيلون مصر
بتحلوي.. محمد رمضان يقدم هدية خاصة لمصر في مدفع رمضان بمناسبة عيد الأم
عمري ما زعلت أمي.. محمد رمضان يكشف السبب الرئيسي في نجاحه
مسئول بالبيت الأبيض: الإمارات ملتزمة باستثمار 1.4 تريليون دولار في أمريكا
أسعد لحظة في حياتي.. محمد رمضان يقدم حلقة خاصة من إحدى دور الرعاية بمناسبة عيد الأم
أحمد السقا: أتقبل النقد البناء ومن يسيء لي أو لأسرتي خصيمي يوم الدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التزامات على مقدم الخدمة الطبية بمشروع القانون الجديد

مشروع قانون المسئولية الطبية
مشروع قانون المسئولية الطبية
محمد الشعراوي

وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمرتقب مناقشته بمجلس النواب، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، التزامات على مقدم الخدمة الطبية.

ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وحددت المادة الخامسة من مشروع القانون التزامات على مقدم الخدمة الطبية تجاه المريض بقانون المسؤولية الطبية حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5.تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8.إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

9 - ⁠عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية الخدمة الطبية النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر

ليلة القدر 2025 لم تكن أمس 21 رمضان.. تحروا الدليل بـ10 علامات

حالة الطقس

عودة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتنفيذ تكليفات حاسمة.. ورسائل طمأنة للمصريين

حالة الطقس

احذروا تقلبات الطقس.. الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2025

الإيجار القديم

بعد تطبيق الزيادة.. موعد فسخ عقود الإيجار القديم للاعتباري

إمام عاشور

رد غير متوقع| إعلامية شهيرة تنهار على الهواء بعد ظهور صورة إمام عاشور.. القصة الكاملة

ظاهرة فريدة لأول مرة ..سحابة حمراء علي جبل موسي

سحابة حمراء تظهر في جبل موسي وقت الفجر.. ظاهرة غريبة وفريدة لأول مرة

ترشيحاتنا

الصين تطلق مجموعة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء

الصين تطلق مجموعة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء

تويوتا سوبرا

أغلى من BMW M4.. تويوتا تطلق سيارة سوبرا A90 الجديدة

iPhone 17

5 ميزات تقدمها هواتف آبل iPhone 17 هذا العام

بالصور

أحرص عليه.. فوائد مهلة لشرب عصير الرمان على الإفطار في رمضان

فوائد الإفطار على عصير الرمان في رمضان
فوائد الإفطار على عصير الرمان في رمضان
فوائد الإفطار على عصير الرمان في رمضان

عوض ربنا ليا .. أسما شريف منير تعلن ارتباطها

أسما شريف منير وحبيبها
أسما شريف منير وحبيبها
أسما شريف منير وحبيبها

بصوصات مختلفة.. طريقة عمل الزلابية للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الزلابية بصوصات مختلفة
طريقة عمل الزلابية بصوصات مختلفة
طريقة عمل الزلابية بصوصات مختلفة

هناء الشوربجي: شاركت بشهادة معاملة أطفال بسبب هنيدي.. مسلسل شباب امرأة فقر أفكار.. وهذه طقوسي في رمضان| حوار

هناء الشوربجي
هناء الشوربجي
هناء الشوربجي

فيديو

أحمد سلامة وابنته

أحمد سلامة: بنتي مش قاصر ومسئولة عن نفسها والهجوم عليها مبالغ فيه

واقعة المركز الرياضي

شاب يركل فتاة في العاشر من رمضان ويسبب لها نزيفًا حادًا| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

المزيد