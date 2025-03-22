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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شوقي علام: إطلاق منتدى الحوار الديني الوطني لتعزيز التعاون بين القيادات الدينية

الجبهة الوطنية
الجبهة الوطنية

ناقشت الأمانة العامة للشئون الدينية بحزب الجبهة الوطنية رؤيتها للقضايا الإسلامية التي ترسخ السلام والتسامح، والتعايش، ، ونبذ العنف والتعصب، والإرهاب وترسيخ منظومة القيم الحضارية وغيرها  من خلال صياغة واضحة لتلك الرؤية التي تطمح للوصول إليها.

إطلاق منتدى الحوار الديني الوطني لتعزيز التعاون بين القيادات الدينية في مصر

وأكد د. شوقي علام مفتي الجمهورية السابق وامين اللجنة على ضرورة التعاون مع المؤسسات الدينية القائمة لتحقيق الأهداف المشتركة، ومناقشة إطلاق منتدى الحوار الديني الوطني ليكون مظلة جامعة للقيادات الدينية لمناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

وشدد الاجتماع على أهمية الحفاظ على الدولة المصرية ومقدراتها، بالإضافة إلى تعزيز القيم الدينية التي تُعَدُّ ركيزة للمجتمع واساس  للتوعية والتصدي للأفكار والمغالطات الدينية التي تعوق الفهم الصحيح للدين، من خلال التعاون مع المؤسسات المعنية بذلك

وخلال اجتماع اللجنة تم استعراض خطة العمل المستقبلية للأمانة، ومناقشة  الرؤية والرسالة والأهداف  وآليات التنفيذ وطرق قياس الأداء.

أمانة الشئون الدينية بحزب الجبهة الوطنية تضع رؤيتها لترسيخ منظومة القيم الحضارية ومناقشة القضايا الإسلامية

حضر الاجتماع  الأمناء المساعدين للجنة د. أسامة  العبد  وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب  و د. يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ  ، جابر طايع رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف سابقا ، وأعضاء الأمانة المركزية الدكتور محمد حمدي، والدكتور عاصم عبدالقادر، والدكتور سامح فتوح، والدكتور إبراهيم نجم، والدكتورة فاطمة محمود، وسعيد حجازى

الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية الدين شوقي علام أخبار الجبهة الوطنية

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