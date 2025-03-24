150 كجم لحوم مجهولة المصدر في قبضة الرقابة التموينية بشبين الكوم

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .



تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم من تحرير 18 محضر تموينى تنوعت بين نقص وزن ، عدم نظافة أدوات العجين ، عدم إعطاء بون الصرف ، عدم اعلان مواعيد.

فيما شنت رئاسة حي غرب شبين الكوم بالتعاون التام مع مديرية الطب البيطري حملة تفتيشية مكبرة تمكنت خلالها من ضبط ١٥٠ كجم دهون وكبدة مجمدة مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الادمي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شنت الوحدة المحلية لمدينة السادات حملة مكثفة بالاشتراك مع الإدارة البيطرية من تحرير محضرين و ضبط اسماك ولحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي.



وفى ذات السياق ، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع اداره الطب البيطري و التموين بتلا من شن حمله تموينيه مكبرة للمرور والتفتيش على محلات الجزارة ومحلات اللحوم المجمدة و تحرير عدد من المخالفات .

