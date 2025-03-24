آية سماحة: أشكر عائلتي على الدعم خلال فترة بدايتي في العمل الفني

أكدت الفنانة آية سماحة، أن الجمهور قد يظن أن الشخص المشهور ظهر فجأة، لكنه في الحقيقة يكون قد مر بعدة محطات قبل الوصول إلى الأضواء.

وقالت أية سماحة، خلال لقاء لها لبرنامج “أسرار”، عبر فضائية “النهار”، أنه أتوجه الشكر لعائلته على الدعم الكامل لها خلال فترة بدايتها في العمل الفني، قائلة: "أحب أشكر أهلي لأنهم كانوا مؤمنين أني هبقى شاطرة في اللي بحبه".

هناك شخصيات كثيرة بداخلها

وتابعت الفنانة أية سماحة، أن هناك شخصيات كثيرة بداخلها، لكنها ترى أن اللطف هو الأسهل في التعامل مع المجتمع، قائلة: "نحن في وقت صعب، والناس عندها نوع من الغضب، لذلك بحاول أكون الشيء اللطيف وسط كل هذا".