لا تنخدعي .. أسهل طرق لكشف غش اللبن بالمنزل

يعتبر اللبن من الأغذية معقدة التركيب والفريدة في مكوناتها التي وهبها الله تعالي لتناسب جميع الأعمار، فهو الإفراز الطبيعي الناتج من الحلب الكامل للحيوانات الثديية السليمة والخالية من الامراض.

ويحتوي على كل ما يحتاجه الجسم من مكونات غذائية ضروريه لبنائه وبنسب متوازنه فاللبن يحتوي علي الماء والبروتين (المتميز بمكوناته من الكازين وبروتينات الشرش) وسكر اللبن (اللاكتوز) ودهن اللبن بالإضافة إلي الفيتامينات والأملاح والمعادن النادرة وذلك بكميات متوازنة في صورة سائلة سهل الهضم مقبول الطعم والرائحة .وتوجد هذه المكونات بكميات تجعلها بحالة متجانسة طبيعيا حيث يوجد البروتين في حالة غروية والمادة الدهنية علي حالة استحلاب وجزء من الأملاح واللاكتوز بحالة محلول حقيقي والباقي مرتبط مع بعض مكونات اللبن في حالة غروية.



وقال د.أحمد محمد محى الدين الأزهرى أخصائي زراعي أول - قسم بحوث تكنولوجيا تصنيع الالبان - معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية إن اللبن يتميز على غيره من الأغذية بإمكانية استهلاكه على صورته الكاملة بخلاف الأغذية الأخرى ,واللبن الطبيعى له صفات يتحلى بها ومنها يمكن معرفة غش اللبن سواء بالطرق الطبيعية أو الكيميائية بالمعمل ومن هذه الصفات :

1- اللون :- الشائع لون اللبن الجاموس لونه أبيض غير الشفاف وبه زرقة خفيفة جدا, أما اللبن البقرى لونه أبيض يميل إلى الاصفرار نتيجة وجود صبغة الكاروتين به .



2- الرائحة :- اللبن الطبيعى به رائحة حيوانية خفيفة وذلك عن طريق دهن اللبن وهو من المواد سريعة التأير برائحة اللبن الغريبة .

3- الطعم :- يكتسب اللبن الطبيعى طعمه المميز المعتدل المائل للحلاوة نتيجة الاتزان بين مكونات اللبن به , فتنشأ الحلاوة الخفيفة من التوازن بين اللاكتوز والاملاح , ويحد البروتين من شدة الدسامة التى يسببها الدهن .

4- قوام اللبن :- إن اللبن الطبيعى سائل متجانس عند الحلب وأنه أثقل قواما ولزوجته أعلى من الماء .

ويلجأ بعض التجار إلى غش اللبن بغرض الكسب الغير مشروع أو إطالة مدة حفظه حتى يتم التصرف فيه مما يؤدى إلحق الضرر بصحة المستهلك أو خداعه.

ومن طرق غش اللبن :

1- تقليل نسبة الدهن وذلك أما نزع جزء من القشدة أو إضافة الماء ونزع القشدة معا أو إضافة اللبن الفرز المنزوع القشدة .

2- إضافة مواد مالئه مثل النشا أو الدقيق أو الجيلاتين بقصد إخفاء الغش بالماء.

3- إضافة مواد حافظة مثل (الفورمالين – بيكربونات الصوديوم ) بغرض اطالة مدة حفظه



4- خلط نوعين أو أكثر من اللبن .



ويمكن المستهلك اختبار اللبن فى المنزل بإحدى الطرق الاتى :

1- خلط اللبن :

يمكن كشف غش اللبن المخلوط اللبن البقرى بالجاموس بالنظرعلى اللون اللبن فى حالة الكمية الكبيرة بينما فى حالة الكمية قليلة يمكن تجميد كمية من اللبن وعندما تظهر طبقة الاصفرار على السطح دل على ذلك خلط اللبن .

2- نزع الدهن أو إضافة الماء:

أ‌- قم بتسخين اللبن فى حمام مائى ثم تركه ليبرد بالثلاجة وبعد مدة فأذا وجد طبقة قشدية دل ذلك على عدم غش اللبن بنزع الدهن .

ب‌- وضع مقدار من اللبن فى كوب زجاجى ثم سكبه فإذا انسكب ببطء وترك أثر على الجدار دل ذلك على احتوائه على الدهن .

ت‌- وضع نقط من اللبن فى راحة اليد وفركها حتى الجفاف فإذا زاد لمعان اليدين دل ذلك على وجود الدهن .

ث‌- وضع نقاط من اللبن على سطح أملس مثل الزجاج فإذا انتشرت وشغلت مساحة أكبر فيكون دهن اللبن قليل .

ج‌- اللبن الفرز المنزوع الدهن يكون لونه أبيض يميل للزرقة الشديدة .

3- الغش بأضافة النشا:-

أ‌- توضع نسبة من اللبن بين اصبعين مع تحريك الاصبعين ببطء وبينهما اللبن فإذا وجدت خشونة دل ذلك على إضافة النشا .

ب‌- توضع نقط من صبغة اليود على قليل من اللبن فإذا تغير لونه إلى الأزرق دل ذلك على غش اللبن بالنشا .



كشف الغش بالمواد الحافظة



نأخذ كمية بسيطة من اللبن فى كوب زجاج وتركه على درجة حرارة الغرفة فى الصيف, بينما فى الشتاء يوضع فى لفافة من القماش الصوف فى مكان دافىء فأذا حدث روابان للبن دل على ذلك عدم إضافة اى مادة حافظة للبن .



5- حموضة اللبن :

نأخذ ملعقة من اللبن ويتم تعرضها إلى التسخين على النار فإذا حدث لها تجبن دل ذلك عل ارتفاع الحموضة باللبن ومثل هذا اللبن لايصلح للشرب .



يعد اختيارك للحليب المناسب هو استثمار في صحتك لأن اختيار الحليب المثالي للمستهلك خطوة حاسمة في ضمان صحته ونموه السليم , ويفضل شراء اللبن من أماكن موثوق منها لتجنب غش اللبن وعدم إضافة مواد حافظة مثل منافذ وزارة الزراعة ومنافذ كليات الزراعة لضمان جودته.