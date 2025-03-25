تأثير اقتصاد المعرفة على زيادة دخل النقد الأجنبي للدولة

قال محمد الشرقاوي محرر شئون وزارة التعليم العالي، إن الأبحاث العلمية التي تقدمها الجامعات تفيد المجتمع بأجمعه في عدد من المجالات والقطاعات المختلفة.

وأضاف محمد الشرقاوي خلال حواره على قناة صدى البلد، أن الجامعات المصرية، تتنافس في التصنيفات العالمية، موضحا أن الجامعات تعمل على الوصول لسمعة أكاديمية وسمعة بحثية وجودة تعليم، للوصول إلى اقتصاد المعرفة.

وتابع: هناك دور كبير للذكاء الاصطناعي في زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبي.

ولفت إلى أن التعليم له دور كبير في زيادة الإيرادات والعملات الصعبة، موضحا أن اقتصاد المعرفة يساعد في زيادة النقد الأجنبي ببعض الدول.

واسترسل: اسم الجامعة له دور كبير في الترويج والتسويق للطلاب، واسم الجامعات العالمية يزيد من فرص التشغيل للكثيرين بالإضافة إلى الكفاءة المهنية.