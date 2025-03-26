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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل العيد .. وصفة مذهلة لتنظيف السجاد بدون استخدام المياه

طريقة تنظيف السجاد الجاف
طريقة تنظيف السجاد الجاف
آية التيجي

تنظيف السجاد الجاف على الناشف، هي طريقة فعالة للحفاظ عليه نظيفًا دون الحاجة لاستخدام الماء بكثرة. 

طريقة تنظيف السجاد الجاف

ويمكن تجربة تنظيف السجاد باستخدام ممسحة رطبة بعد التنظيف الجاف لإزالة أي أتربة متبقية.

 

وكشف موقع “DryMaster Systems”، عن خطوات سهلة لتنظيف السجاد بدون غسيل باستخدام الماء، وإليك طريقة غسيل السجاد الجاف:

المكونات المطلوبة:

بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز)
ملح خشن (اختياري)
نشا الذرة (لامتصاص الدهون والبقع الزيتية)
خل أبيض
فرشاة تنظيف السجاد أو مكنسة يدوية
مكنسة كهربائية
زيت عطري (مثل اللافندر أو الليمون) لتعطير السجاد

طريقة تنظيف السجاد الجاف

طريقة التنظيف:

ـ إزالة الأتربة والغبار: استخدمي المكنسة الكهربائية لشفط الأتربة والغبار العالق بالسجاد.

ـ مرري المكنسة أكثر من مرة على المناطق الأكثر تعرضًا للاتساخ.


ـ استخدام بيكربونات الصوديوم لتعقيم السجاد

ـ رشي كمية مناسبة من بيكربونات الصوديوم على سطح السجاد، واتركيها لمدة 30-60 دقيقة.

ـ تساعد البيكربونات في امتصاص الروائح الكريهة وتعقيم السجاد.

ـ بعد ذلك، قومي بشفطها باستخدام المكنسة الكهربائية.


ـ إزالة البقع العنيدة: في حالة وجود بقع دهنية، رشي القليل من نشا الذرة على البقعة واتركيها لمدة 15 دقيقة، ثم افركيها بفرشاة جافة.

ـ إذا كانت البقعة قديمة، اخلطي القليل من الخل الأبيض مع الماء (بنسبة 1:1)، وبللي قطعة قماش نظيفة بالخليط، ثم امسحي البقعة بلطف.


ـ تعطير السجاد: يمكنكِ إضافة بضع قطرات من الزيت العطري إلى بيكربونات الصوديوم قبل رشها على السجاد لتعطيره.

ـ بعد إزالة البودرة بالمكنسة الكهربائية، ستلاحظين انتعاشًا رائعًا في رائحة السجاد.

طريقة تنظيف السجاد الجاف


نصائح إضافية لتنظيف السجاد

 

ـ كرري هذه الطريقة مرة كل أسبوعين للحفاظ على نظافة السجاد.


ـ لا تستخدمي الماء بكثرة حتى لا يتسبب في تلف السجاد أو تكون روائح كريهة.

السجاد تنظيف السجاد تنظيف السجاد الجاف التنظيف الجاف

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قبل العيد .. وصفة مذهلة لتنظيف السجاد بدون استخدام المياه

طريقة تنظيف السجاد الجاف
طريقة تنظيف السجاد الجاف
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