فهمي: ما نشاهده داخل غزة تطور مهم لرفض الرأي العام للوضع الراهن

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما نشاهده داخل غزة هو تطور مهم ومسار مهم لرفض قطاعات عريضة من الرأي العام للوضع الراهن وهناك احتجاجات على ما يحدث في القطاع سواء سيطرة حركة حماس أو بالنسبة لعدم التجاوب مع ما يطرح من أفكار ورؤى ومقترحات.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن كل ما يحدث برغم أن حركة حماس أعلنت موافقتها علي تشكيل لجنة تكنوقراطية لإدارة القطاع غزة والتخلي عن حكم القطاع وهذه اللجنة من الفصائل وهي كانت فكرة مصرية من الأساس وبذلت فيها مصر جهودا.

ورقة ضغط لتحسين شروط التفاوض مع حماس

وأكد أن مجمل الحركة المصرية في هذا السياق حرصًا من القاهرة على عدم وجود أي فراغ في قطاع غزة، منوهًا بأن استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية ورقة ضغط لتحسين شروط التفاوض مع حماس.