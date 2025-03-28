أخبار التكنولوجيا |جوجل تخفي تطوير نظام أندرويد لأول مرة في تاريخها.. أمازون تكشف عن أداة تسوق جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أندرويد بلا تسريبات.. جوجل تخفي تطوير النظام لأول مرة في تاريخها



تخطط شركة جوجل Google، لنقل عملية التطوير نظام التشغيل أندرويد بالكامل إلى بيئة مغلقة داخل المقرات الداخلية للشركة، مما يعني أن الأنشطة التطويرية لن تكون مرئية للجهور يعد الآن.



أمازون تكشف عن أداة تسوق جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي



أعلنت شركة أمازون Amazon، عن إطلاق أداة تسوق جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تطلق عليها اسم الاهتمامات Interests، وهي توفر تجربة بحث مخصصة وتفاعلية للمستخدمين.



OpenAI تعزز قدرات إنشاء الصور في شات جي بي تي

أعلن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن أول تحديث رئيسي لقدرات ChatGPT، في توليد الصور منذ أكثر من عام.

شاومي تطلق هاتف POCO F7 Ultra بشاحن خارق وإمكانات جبارة



أطلقت العلامة التجارية بوكو PoCo، التابعة لشركة شاومي، هاتفها الجديد Poco F7 Ultra، عالميا إلى جانب طراز F7 Pro، حيث قدمته كخيار مصمم لتقديم قيمة استثنائية.





إطلاق سماعات هواوي HUAWEI FreeArc كأول سماعات أذن مفتوحة



طرحت شركة هواوي الصينية، أول سماعات أذن مفتوحة لها مع خطافات الأذن HUAWEI FreeArc، للبيع في سوق الإمارات.



الاتحاد الأوروبي يضغط على ميتا لفصل سوق Marketplace



واجهت شركة ميتا Meta، ضغوطا متزايدة من الاتحاد الأوروبي، لحل مشكلات مكافحة الاحتكار المحيطة بمنصة سوق فيسبوك المعروف بـ Marketplace.



علي بابا تطلق ذكاء اصطناعي يمكنه معالجة الفيديو والصوت على الهاتف



أطلقت شركة علي بابا Alibaba، عن أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي في ”سلسلة QWEN”، مما يعزز المنافسة في مجال نماذج اللغة الكبيرة في الصين بعد إعلان إطلاق نموذج Deepseek الصيني.

إطلاق هاتف إنفينيكس Infinix Note 50x 5G+.. بشاشة قوية وسعر مدهش



بعد أسبوع من إطلاق هاتف Infinix Note 50 Pro+ 5G عالميا، أطلقت شركة إنفينيكس Infinix، جهاز Note 50x 5G+، هو هاتف ذكي ضمن الفئة الاقتصادية والذي يقدم أدء قويا من مجموعة من الميزات المتطورة.