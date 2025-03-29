أهالي قرية أبو نجاح بالزقازيق يحتفلون بتكريم 800 حافظ للقرآن الكريم

نظم أهالي قرية أبو نجاح التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية احتفالية كبرى لتكريم 800 من حفظة القرآن الكريم، وذلك للعام الثاني على التوالي وفي إطار حرص أهالي القرية علي غرس القيم الدينية وتشجيع الشباب على حفظ كتاب الله.

شهدت الاحتفالية حضوراً كبيراً من أبناء القرية والقرى المجاورة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والدينية التي حرصت على المشاركة في هذا الحدث المميز وسط تفاعل الحاضرون مع الفقرات المختلفة التي أبرزت مكانة القرآن الكريم وأهمية حفظه في المجتمع.

بدأت الاحتفالية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم تلها كلمات عن فضل حفظ القرآن وأثره في بناء شخصية المسلم كما ألقى بعض الحفظة كلمات عبروا فيها عن سعادتهم بهذا التكريم ودور أسرهم في تشجيعهم على الحفظ.

وشهد الحفل تكريم 800 من حفظة القرآن الكريم من مختلف الأعمار، حيث تم منحهم شهادات تقدير وهدايا عينية ومالية، تشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم في خدمة كتاب الله.

اختُتم الحفل في أجواء من الفرح والابتهاج، وسط دعوات الأهالي باستمرار مثل هذه المبادرات التي تكرم حفظة كتاب الله وتشجع الأجيال القادمة على اتباع نهجهم وأكد المنظمون أن هذا الحفل سيظل تقليدًا سنويًا لتشجيع المزيد من الشباب والأطفال على حفظ القرآن الكريم.