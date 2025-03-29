توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات عبر مبادرة مطبخ المصرية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية(حياة كريمة)لبناء الإنسان و تمكينه اقتصادياً بتوفير فرص العمل له، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعد المرأة شريكاً أساسياً مع الرجل في دفع عجلة التنمية والبناء لذا تعمل الدولة على تمكينها اقتصادياً بتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة، مع توفير الدعم اللازم لها وتيسير الإجراءات أمامها.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية إن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام تم بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة ويقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر إحتياجًا كأحد كمخرجات هذا التدريب، حيث تتلقى السيدات تدريبًا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب واعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والإلتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن البرنامج المنفذ (مطبخ المصرية) إستهدف تدريب عدد (٣٦٠) فتاة و سيدة على مدار (٣٠) يوم متصلين وتجهيز عدد (٦٩٠٠) وجبة يوميًا يتم توزيعها على للأسر الأكثر احتياجًا فى شهر رمضان المبارك بقرى مراكز حياة كريمة و غيرها بالمحافظة.