بدرية طلبة تفاجئ الجمهور برسالة لياسمين عبد العزيز : فارس بيخونك مع إش إش

شوقت الفنانة بدرية طلبة جمهور مسلسل "إش إش "و مسلسل "وتقابل حبيب "ووجهت رسالة ل ليل و هي شخصية ياسمين عبد العزيز في المسلسل ، مشيرة إلى أن فارس بيقوم بخيانتها مع إش إش .



وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها علي انستجرام :"الحقي يا ليل ، فارس بيخونك مع إش إش".



لو محصلش نصيب.. ياسمين عبدالعزيز توجه رسالة بفستان زفاف في "وتقابل حبيب"

ينتظر جمهور مسلسل «وتقابل حبيب» بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز،عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل، والتي من المقرر أن تعرض اليوم السبت، ويتوقع الكثيرون زواج الثنائي فارس «كريم فهمي»، وليل «ياسمين عبدالعزيز» في نهاية الأحداث، لدرجة أن البعض طلب من مؤلف العمل عمرو محمود ياسين تعديل نهاية الأحداث وأن تكون بزواجهما والا فإنهم سوف يقاطعون أعماله.

وشاركت «ياسمين» صور من كواليس المشاهد الأخيرة للعمل عبر «فيسبوك» وكتبت :"تصبيرة عشان لو محصلش نصيب".

وكان قد نشر وائل عبدالعزيز صورة لكريم فهمي وطفلة صغيرة بالفستان، عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك، وعلق قائلًا: "في رجالة لما تحب تصغر الست إلى معاه.. ليل بعد ما اتجوزت".

مواعيد مسلسل وتقابل حبيب لياسمين عبدالعزيز



ويعرض مسلسل “وتقابل حبيب”، عبر قناة DMC«تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحًا، والإعادة الثانية 1:30 ظهرًا".

كما يعرض أيضًا خلال قنوات "ON"، بجانب منصة “WATCH IT”.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب لياسمين عبدالعزيز رمضان 2025

مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.