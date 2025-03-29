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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيمان السيد تعلق على انتقادات دورها في وتقابل حبيب

قالي مش هينفع كدة مع ياسمين..إيمان السيد تعلق على انتقادات دورها في "وتقابل حبيب"
قالي مش هينفع كدة مع ياسمين..إيمان السيد تعلق على انتقادات دورها في "وتقابل حبيب"
علا محمد

علقت الفنانة إيمان السيد على الانتقادات التي وُجهت لها بسبب دورها في مسلسل «وتقابل حبيب»، مؤكدةً أنها تتفهم وجهة نظر المشاهدين، وإنها كانت ستعتذر عن العمل ولكن في النهاية شاركت فيه تقديرًا للفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وكتبت إيمان السيد عبر حسابها على «فيس بوك»: "أنا فاهمة ومدركة جدا أن دوري في العمل نفسه مش عاجبك كمشاهد ودا حقك جدا، وانا شخصيا ببقى عارفة ومدركة لما بعمل دور مش حساه وببقى متفهمة طالما انك تبدي رأيك بموضوعية واحترام وعارفة كويس إن ممكن أي حاجة كويسة عملتها قبل كدا تتنسي في ثانية في وسط هجوم بسبب دور لم ينل استحسانك ودي حاجة تعلمتها مع الوقت إني أتوقع أي شيء".

تابعت: "وأنا شخصيا اتعلمت في حياتي ألا ألقي بأخطائي على شماعة الغير، لاني لو عملت كدا مش ها تقدم خطوة في حياتي، وانا كبيرة كفاية إني أتحمل دايما نتيجة اختياراتي واكيد بتضايق شوية لاني طول عمري باحفر في الصخر علشان اتقدم خطوة أو على الأقل أثبت مكاني، ولكن مع الخبرة في الحياة وفي شغلي اتعلمت أتجاوز المواقف وافكر في اللي جاي ومتفائلة ودايمًا ظني خير في ربنا سبحانه وتعالى".

أضافت: “وكنت دايما لما حد يعرض عليا دور صغير بقول انا ممكن أعمل دا مع ياسمين فقط لان الناس عارفة رصيدنا مع بعض، وعمري ما قرأت قبل كدا تعليق بيقول أن حد بيفرضني على العمل غير المرة دي ولا قرأت كلام مؤذي زي المرة دي لدرجة أن زميلة ليا في العمل كلما أبدت رأيها في شيء على السوشيال ميديا ألاقي نفسي بتهاجم في الكومنتات حتى لو كان البوست بتاعها ليس له علاقة بالعمل نفسه وأنا قبل ما ابتدي تصوير كلمت أستاذ عمرو مؤلف العمل واللي بحترمه جدا وكنت بعتذر عن الدور”.


اختتمت: “وبعترف اني عملت دا في توقيت سئ وماكانش ينفع وهو شخصيا قالي مش هينفع تعملي كدا مع ياسمين وقولت له أنا ممكن أجيلها مشهد واحد في مسلسل بس أكون حاسة المشهد وفي النهاية اشتغلت لأن توقيتي زي ماقلت كان غلط وأنا سعيدة بنجاح العمل ومبسوطة بياسمين وفرحانة علشانها لانها تستاهل كل خير وفي النهاية تعلمت”.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب لياسمين عبدالعزيز رمضان 2025

مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.

الفنانة إيمان السيد مسلسل «وتقابل حبيب» ياسمين عبدالعزيز فيس بوك مسلسل وتقابل حبيب

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