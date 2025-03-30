تموين الشرقية يرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد

في اطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية والرقابة على الأسواق خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وتنفيذاً للتعليمات قامت مديرية تموين الشرقية ، برئاسة المهندس عبدالكريم عوض الله، برفع درجة الاستعداد القصوى استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك لضمان توافر السلع الاساسية ومنع اي ممارسات احتكارية او استغلالية للمواطنين .

وقال عبدالكريم عوض الله، إن كافة الاجهزة التنفيذية تكثف جهودها لتوفير السلع الغذائية لتحقيق أكبر استفادة ممكنه لجميع المواطنين ، مؤكداً ان المديرية تتابع سير العمل لضمان الالتزام بجودة المنتجات واسعارها المخفضة وذلك في اطار وضع خطة عمل.

أضاف عوض الله ان مديرية تموين الشرقية شَكلت غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التابعة لمتابعة توافر السلع وانتظام كافة الأنشطة التموينية وتلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها واتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة حيالها .

الحملات الرقابية

وأشار وكيل وزارة التموين بالشرقية ، إلى أن المديرية تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، لضمان توافر اللحوم الطازجة والمجمدة ومستلزمات العيد من كعك وبسكويت وحلوي العيد.

وأوضح وكيل الوزارة ، أن المديرية قامت بشَن عدة حملات تفتيشية وتموينية مكثفة علي جميع الأنشطة التموينية علي مدار اليوم، لضبط أي مخالفات بالأسواق والمخابز والمحلات التجارية ومتابعة سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية ومنافذ مشروع جمعيتي ، والتأكد من توافر كافة السلع للمواطنين واستمرار عملهم واستمرار صرف المنحة الاستثنائية للاسر الاولي بالرعاية .

كما تم المرور علي محطات الوقود للتأكد من توافر البنزين والسولار بكميات مناسبة وعدم وجود اي اختناقات وتبين استقرار الحالة التموينية بالمحافظة وتم متابعة ارصدة اسطوانات البوتاجاز بالمستودعات .

وتم المرور علي المخابز البلدية والمخابز السياحية للتأكد من وصول الدعم لمستحقية واستمرار عمل المخابز والتأكد من توافر الدقيق وصرفه للمخابز وفق المقررات الرسمية .

كما تم المرور علي الاسواق والمحال التجارية والسلاسل التجارية الكبري ومصانع ومحلات الرنجة والاسماك المملحة وشوادر اللحوم والمعارض الدايمة للوقوف على مدى التزام اصحاب الانشطة بالاشتراطات القانونية وصلاحية السلع المعروضة للمواطنين والالتزام بالاسعار الرسمية .

واسفر المرور عن تحرير ( 147 ) محضراً خلتل الحملات التموينية المفاجئة علي الانشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة منها ( 107 ) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخابز تعمل بدون ترخيص . و ( 40 ) محضراً في مجال الاسواق والسلع الغذائية والغير غذائية لعدم الاعلان عن اسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على ( 4 طن ) اسماك ورنجة ومواد غذائية مجهولة المصدر .