تامر عاشور يقدم أغنية جديدة بمناسبة عيد الفطر أمام الرئيس السيسي

في إطار احتفالات عيد الفطر المبارك، قدم الفنان تامر عاشور أغنية جديدة مميزة تحت عنوان "ما نتجمع بناس"، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحفل شهد مشاركة عدد من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى عدد من المصابين في القوات المسلحة والشرطة، في مناسبة تمثل تكريمًا وتقديرًا لتضحياتهم.

في لفتة فنية مميزة، قدم الفنان تامر عاشور أغنيته الجديدة أمام الرئيس السيسي والحضور الكريم، حيث أضاف لمسة من الفرح والتفاؤل على الأجواء الاحتفالية.

الأغنية التي حملت كلمات معبرة ومؤثرة عبرت عن الوحدة والفرحة التي يشعر بها الشعب المصري .

تتضمن الأغنية التي أداها تامر عاشور كلمات مفعمة بالحب والتفاؤل، حيث قال في أحد مقاطعها: "لما نتجمع بناس وحشتنا لما ناخد صورة في بلدنا تبقي اللية عيد".

الرئيس السيسي يشارك في الاحتفالية

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي الحفل، وهو يعكس حرصه على مشاركة المصريين في فرحتهم بعيد الفطر.

إلى جانب الرئيس، كان هناك حضور مميز من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، ومصابي هذه القوات الذين تم تكريمهم في هذا اليوم الكبير، حيث تم منحهم تقديرًا خاصًا على تضحياتهم الكبيرة في خدمة الوطن.

تقديرًا لجهود القوات المسلحة والشرطة: الحفل الذي أقيم بمناسبة عيد الفطر لم يكن مجرد احتفالية دينية، بل كان أيضًا مناسبة للتعبير عن التقدير والاحترام لأبطال القوات المسلحة والشرطة. كان لتكريم أبناء الشهداء والمصابين في القوات المسلحة والشرطة أهمية كبيرة، حيث أظهر الرئيس السيسي وفاء الدولة المصرية لهم ولتضحياتهم في سبيل الوطن.