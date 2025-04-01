مصطفى شعبان: الفنان أحمد فؤاد سليم أعطى ثقلا كبيرا لمسلسل حكيم باشا

أكد الفنان مصطفى شعبان، أن كواليس مسلسل "حكيم باشا"، من اليداية كانت مميزة ورائعة، مشيرا إلى أن مخرج العمل هو من تلاميذ المخرج شريف عرفة، وهو مخرج مميز.

وقال مصطفى شعبان، خلال لقاء له لبرنامج "واحد من الناس"، عبر فضائية "الحياة"، أن مشهد وفاة الأبن من أصعب المشاهد التي تم تقديمها في مسلسل "حكيم باشا"، وكان لمخرج العمل بصمة في إخراج المشهد بهذا الشكل.

مستمتع بوجود الفنان احمد فؤاد سليم

وتابع الفنان مصطفى شعبان، أنه كنت مستمتع بوجود الفنان احمد فؤاد سليم في العمل، خاصة أنه يعد من الفنانين المميزين، الذين يعطون ثقل في العمل.