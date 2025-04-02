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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

رقم 1 ده مش أنت..شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعمها في صراع المشاهدات برسالة قوية

شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعمها في صراع المشاهدات برسالة قوية
شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعمها في صراع المشاهدات برسالة قوية
علا محمد

دعم الفنان وائل عبدالعزيز شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد انتهاء مسلسلها «وتقابل حبيب»، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وتحقيقه نسب مشاهدات عالية، وسط تنافس أبطال مسلسلات رمضان 2025 لإثبات أن أعمالهم حققت أعلى نسبة مشاهدة وأنهم قدموا المسلسل رقم ١، وذلك بعدما تم الكشف خلال الساعات القليلة الماضية عن نسب وتقارير الأكثر مشاهدة في رمضان والأكثر بحثا أيضا عبر جوجل.

وشارك وائل عبدالعزيز فيديو عبر «فيسبوك» لشقيقته ياسمين من احتفال سابق لها وهي ترقص على أغنية للمغني الجوكر: "باشا رقم 1 ده مش أنت.. باشا احنا نشوط اللي ييجي على السكة".

وكان وجه الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، نصيحة إلى جمهوره ومتابعيه وهنأهم بعيد الفطر المبارك.

وقال وائل عبدالعزيز، في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "يلا عيد سعيد عليكم روحوا حبوا واطلقوا عادي واتجوزوا تاني وحبوا تاني الدنيا مبتقفش أندال ولا على أي حد الطيبون للطيبات.. كل سنو وانتم طيبين".

وحرص وائل شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على مزاح الفنان كريم فهمي من خلال صورة من كواليس مسلسل “وتقابل حبيب”، حيث ظهر الأخير مع طفلة صغيرة بفستان أبيض والتي قارنها بشقيقته ياسمين عبدالعزيز بشخصية ليل التى تجسدها ضمن أحداث الحلقة.

ونشر وائل عبدالعزيز ، صورة لكريم فهمي وطفلة صغيرة بالفستان، عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك، وعلق قائلًا: "في رجالة لما تحب تصغر الست إلى معاه.. ليل بعد ما اتجوزت".

مواعيد مسلسل وتقابل حبيب لياسمين عبدالعزيز

ويعرض مسلسل “وتقابل حبيب”، عبر قناة DMC «تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحًا، والإعادة الثانية 1:30 ظهرًا".

كما يعرض أيضًا خلال قنوات "ON"، بجانب منصة “WATCH IT”.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب لياسمين عبدالعزيز رمضان 2025
مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.

دعم الفنان وائل عبدالعزيز شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز ياسمين عبدالعزيز وتقابل حبيب أعلى نسبة مشاهدة

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