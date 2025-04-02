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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بدرية طلبة تكشف عن حزنها في أول عيد فطر بدون زوجها: الأيام بالنسبالي شبه بعض

بدرية طلبة تكشف عن حزنها في أول عيد فطر بدون زوجها: الايام بنسبالي شبه بعض
بدرية طلبة تكشف عن حزنها في أول عيد فطر بدون زوجها: الايام بنسبالي شبه بعض
علا محمد

عبرت الفنانة بدرية طلبة عن حزنها بسبب قدوم أول عيد فطر بعد رحيل زوجها مصطفى سالم، الذي توفي في 8 ديسمبر 2024.

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»؛ قائلة: "(كان) فيه ناس في حياتنا وجودهم في حد ذاته عيد فانخلي بقي العيد لأصحابه لأن الأيام بالنسبة لي بقت شبه بعضها".

وفاة زوج بدرية طلبة

وكانت قد أعلنت بدرية طلبة في ديسمبر الماضي عن وفاة زوجها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «أبوبناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر أول ما أوصل أبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة».

مسلسل وتقابل حبيب

الجدير بالذكر أن بدرية طلبة شاركت بظهور خاص في مسلسل «وتقابل حبيب» الذي عرض خلال شهر رمضان 2025على قناة dmc ومنصة watch it، والعمل بطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبدالخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

عيد فطر رحيل زوجها مصطفى سالم 2024 مسلسل وتقابل حبيب

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