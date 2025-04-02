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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سهر الصايغ: فيه ناس بتدعي عليا بسبب "برنسة" في حكيم باشا

سهر الصايغ: فيه ناس بتدعي عليا بسبب "برنسة" في "حكيم باشا"
سهر الصايغ: فيه ناس بتدعي عليا بسبب "برنسة" في "حكيم باشا"
علا محمد

كشفت الفنانة سهر الصايغ عن كواليس دور "برنسة" في مسلسل "حكيم باشا" الذي قدمته مع الفنان مصطفى شعبان في رمضان 2025، وموقف الجمهور منها في أدوار الشر.

وقالت سهر الصايغ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «واحد من الناس» مع د. عمرو الليثي: "دوري خلال أحداث المسلسل شرير، وأنا قدمت ما هو مكتوب في الشخصية والتزمت بها، فهو دور مهم خلال أحداث المسلسل".

وأضافت: "كنت أخشي ألا يتم قبولي من المشاهدين بسبب أنني لم أقدم أدوار شر سابقة، والشخصية مكتوبة بشكل جيد جدا، جعلني أقبل دور الشر".

واستكملت: "بيني وبين مصطفي شعبان كيميا في مجال التمثيل وتعاون وتفاهم كبير وهو ليس أنانيا، يعطي لكل فنان حقه ويدعم الجميع".

وتابعت: "مشهد القاء قشر اللب وأمر زوجاته بازالته وتنظيف المكان، دي فكرة مصطفي شعبان، وبعد شخصية برنسة خلال»حكيم باشا«، وجدت ناس تدعي عليا، ولكنني أحببت الشخصية، واتمنى تكرار تقديم شخصيات شريرة خلال أعمال أخرى".

أبطال مسلسل حكيم باشا
يناقش المسلسل قضايا تجارة الآثار في إطار درامي مشوق، وينتمي إلى الأعمال الصعيدية التي تتصدر المنافسة الرمضانية هذا العام.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم: مصطفى شعبان، سهر الصايغ ، رياض الخولي، سلوى عثمان، دينا فؤاد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت.

الفنانة سهر الصايغ كواليس برنسة مسلسل حكيم باشا الفنان مصطفى شعبان رمضان 2025 واحد من الناس

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