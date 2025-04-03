بفستان زيتي .. شاهد أحدث ظهور لهدى الإتربي

نشرت الفنانة هدى الإتربي صور جديدة من أحدث ظهور لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت هدى مرتدية فستان طويل باللون الزيتي، وارتدت عليه بليزر، كما نسقت معه حقيبة سوداء صغيرة الحجم والقليل من الاكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية اختارت هدى وضح مكياج بألوان ترابية جذابة وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

هدى الاتربي أجمل من جورجينا

أثارت الفنانة هدى الإتربي جدلًا واسعًا بعد مشهدها في مسلسل العتاولة 2، حيث قالت جملتها الشهيرة: “دينا.. أنتِ أجمل من جورجينا”، ما دفع الجمهور للمقارنة بينها وبين جورجينا رودريغيز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو.



ورغم أن البعض أطلق عليها لقب “جورجيناالغلابة” منذ ظهورها في الجزء الأول، أكدت هدى أنها سعيدة بالتشبيه، معتبرةً إياه مدحًا لجمالها.



وتفاوتت آراء الجمهور بين مؤيد ومعارض للمقارنة، خاصة مع الاختلافات في الوزن، الطول، وأسلوب المكياج، بينما يجمع بينهما اهتمامهما باللياقة البدنية ويبقى السؤال: هل تستحق هدى اللقب فعلًا؟.