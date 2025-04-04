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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية .. ضبط 23 شيكارة دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء بمركزي ههيا وكفر صقر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية ،قامت الرقابة التموينية بالمديرية بحملة تموينية برئاسة محمد قورة وحاتم راضي المفتشين بالمديرية، للمرور بدائرة مركز ههيا، وأسفرت الحملة عن ضبط تروسيكل محمل ب 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم إستخراج 87.5% وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر برقم 3514 جنح ههيا.

كما تمكنت إدارة تموين ههيا برئاسة سامح كمال مدير الإدارة من ضبط 3 شكائر دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر  برقم 3902 جنح ههيا .

وفي سياق متصل ، قامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة الدكتور إبراهيم سلام مدير الإدارة واحمد الشبراوي رئيس الرقابة واحمد عبد البديع المفتش بقطاع شرق بحملة تموينية للمرور بدائرة ههيا وكفر صقر وتم ضبط 7 شكائر دقيق بلدي مدعم داخل مخبز بلدي وتم تحرير محضر برقم 3333 جنح كفر صقر.

وباستكمال أعمال الحملة تم ضبط مخزن للمنظفات وتم التحفظ على 200 كرتونة مسحوق بدون فواتير تدل على مصدره .

هذا وقد قامت إدارة تموين ديرب نجم بحملة تموينية برئاسة احمد فرج مدير الإدارة والأستاذ عصام آمين رئيس الرقابة، للمرور بدائرة المركز، وأسفرت الحملة عن ضبط 400 عبوة من المشروبات الغازية ، و 28 قطعة شيكولاتة جميعهم منتهية الصلاحية وتم تحرير محضر برقم 10664 جنح ديرب نجم .

الشرقية بالشرقية تموين الشرقية وزارة التموين

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