لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل كولر تحسبا لكل السيناريوهات.. تفاصيل

فجر الناقد الرياضي إبراهيم داوود مفأجاة نارية بشأن كولر المدير الفني للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب إبراهيم داوود: دون أن يشعر احد لجنة التخطيط ترتب بديل كولر تحسبا لكل السيناريوهات

مباراة الاهلي القادمة

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لخوض مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

يستعد الاهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.