محافظ الغربية يقود حملة لإزالة الإشغالات.. ويؤكد: الشارع للمواطن

في خطوة تستهدف إعادة النظام إلى الشارع الغرباوي، ووسط مطالب جماهيرية بإنهاء ظاهرة الإشغالات العشوائية، قاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية حملة مكبرة لإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات من شوارع المحافظة، مؤكدًا أن عودة الانضباط والمظهر الحضاري أولوية لا تقبل التراجع.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الحملة، تم رفع الإشغالات من المقاهي والمحال التجارية والأكشاك والعربات اليدوية، إلى جانب تحرير الأرصفة المخصصة للمشاة من التعديات، وإزالة الحواجز الخرسانية والحديدية التي تعوق الحركة المرورية. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، والتنبيه عليهم بعدم تكرار هذه المخالفات تحت أي ظرف.

وأكد اللواء الجندي بكل حسم: “الشارع ملك للمواطن، وليس ساحة للفوضى، ولن نسمح بتشويه صورة عروس الدلتا”، مضيفًا أن المحافظة ستواصل تنفيذ حملات مفاجئة ودورية بكل مراكزها ومدنها، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لضمان القضاء التام على كافة أشكال التعديات التي تُعيق الحركة وتُسيء للمظهر العام.



وتابع المحافظ: “نعمل على إعادة هيبة الشارع واحترام القانون. المواطن من حقه يمشي بأمان على الرصيف، ويتنقل بسهولة في شوارع خالية من العشوائية.

تحسين الخدمات

وأشار محافظ الغربية إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار توجه عام للدولة بفرض هيبة القانون وتحقيق راحة المواطن، مؤكدًا: “الرسالة واضحة: لن نسمح بعودة التعديات أو احتلال الشارع مرة أخرى”.