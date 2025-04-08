الناس فرحانة كأنه عيد.. محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل زيارة ماكرون للمحافظة

كشف اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عن آخر استعدادات المحافظة لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم بمدينة العريش، مشيرًا إلى أن هناك أجواء احتفالية تسود الشوارع استعدادًا للزيارة.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: "هناك احتفالات عارمة في شوارع المحافظة، والمواطنون في غاية السعادة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون، خاصة أن ماكرون سيكون أول رئيس دولة أوروبية يزور محافظة شمال سيناء."



وتوقع مجاور أن تحمل الزيارة مردودًا سياسيًا كبيرًا، خاصة في ظل الجهود المبذولة نحو وقف إطلاق النار، موضحًا: "قبل قليل، تم الإعلان عن تفاصيل مكالمة رباعية جمعت الرئيس السيسي والعاهل الأردني والرئيس الفرنسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يشير إلى تحركات فاعلة على المستوى الدولي."



وأشار المحافظ إلى أن الاستعدادات على الأرض تجري على قدم وساق، وسط تفاعل شعبي كبير: "أبسط المواطنين تواصلوا معي وأعربوا عن استعدادهم التام للمشاركة في مراسم الاستقبال. هناك معنويات مرتفعة ومظاهر احتفالية كبيرة، تعكس فخر أهالي شمال سيناء بهذه الزيارة."



وأوضح مجاور أن الزيارة الرسمية ستبدأ من مطار العريش، ثم سيتوجه الرئيس الفرنسي برفقة الرئيس السيسي إلى مستشفى العريش العام لزيارة المصابين من أهالي غزة، بمن فيهم أطفال وسيدات.



وأضاف: "سيلتقي بعد ذلك مع ممثلي عدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومنها اليونيسف، كما سيزور مخازن الهلال الأحمر المصري للاطلاع على آلية دخول المساعدات الإنسانية، وجهود مصر في هذا الإطار، قبل مغادرته."