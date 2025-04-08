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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان طويل.. إطلالة مي فاروق في حفلها بالرياض

مي فاروق
مي فاروق
يارا أمين

شاركت الفنانة مي فاروق صورا من إطلالاتها في حفل عيد الفطر بالرياض، معبرة عن سعادتها بلقاء الجمهور السعودي.

وارتدت مي فاروق، فستان طويل ذو أكمام مرصع بالألماس وبه حزام من الوسط، ولم تبالغ في ارتداء الاكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية وضعت مي مكياج بألوان ترابية وربطت شعرها بتسريحة الذيل حصان.

وإليكم صور مي فاروق:

حفل مي فاروق بالرياض 

أحيت الفنانة مى فاروق أحدث حفلاتها بالرياض وذلك ضمن حفلات موسم عيد الفطر 2025.

وتألقت مي على مسرح بكر أبو سالم وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على الأغاني التى قدمتها والتى من أبرزها “يا ليلة العيد، خليني جنبك”.

مي فاروق عيد الفطر الرياض فستان مسرح بكر أبو سالم

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